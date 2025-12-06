Otra vez Colapinto larga desde el fondo en Abu Dhabi

El piloto argentino, con Alpine, quedó último en la clasificación del Gran Premio de Fórmula 1 que se correrá este domingo desde las 10.

Franco Colapinto largará este domingo desde el puesto 20° en el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1, después de una clasificación difícil en la que dos errores por exceder los límites de pista lo obligaron a reanudar su tiempo en la Q1, quedando último entre los pilotos eliminados junto a su compañero de Alpine, el francés Pierre Gasly.

Tras un inicio que había dejado buenas sensaciones en el circuito de Yas Marina, Colapinto no logró completar una vuelta competitiva y quedó relegado al fondo de la grilla. Dos pasadas por encima de los límites de pista en la Q1 lo obligaron a reiniciar sus tiempos y complicaron cualquier chance de escapar de la zona de eliminación.

Además de esto, las claras fallas que arrastra el auto de Alpine hizo que no pueda mejorar esos tiempos. De esta manera, será la quinta vez en el año donde larga desde esa posición y en total, Gasly quedó por encima del nacido en Pilar en un total de 12 carreras contra 5 de Colapinto.

Vale recordar que en la última prueba libre durante esta mañana, el argentino había finalizado 19° donde no pudo encontrar el ritmo necesario para acercarse al pelotón del medio y cerró la tanda únicamente por delante del japonés Yuki Tsunoda.

En la primera tanda clasificatoria quedaron afuera Lewis Hamilton (Ferrari) en el puesto 16°, Alexander Albon (Williams) en el 17°, Nico Hulkenberg (Sauber) en el 18°, Pierre Gasly (Alpine) en el 19° y Colapinto (Alpine) en el 20°, conformando el grupo de pilotos que no logró avanzar a la Q2 en Emiratos Arabes Unidos.

Por su parte, el neerlandés Max Verstappen se quedó con la pole para el decisivo Gran Premio. Quedó por delante de sus rivales por el título, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, en la clasificación.

La emocionante batalla se decidirá este domingo en el Circuito Yas Marina. El piloto de McLaren, Lando Norris, está 12 puntos por delante de Verstappen de Red Bull y 16 de su compañero de equipo de McLaren, Piastri.

Verstappen aspira a su quinto título consecutivo de F-1, mientras que Norris y Piastri persiguen su primer título. Los tres pilotos han ganado siete carreras.

Salir desde la primera posición de la grilla es crucial en Abu Dabi, ya que todos los pilotos han ganado desde la pole desde 2015.

La última fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se correrá este domingo a partir de las 10, con transmisión de Fox Sports y la plataforma Disney+ de la señal de ESPN.