Adultos mayores realizaron un taller de locución

Con un acto de entrega de diplomas, se concretó el cierre anual de la propuesta que lleva adelante la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio, que durante el 2025 contó con más de 50 participantes, divididos en tres sedes.

La ceremonia se desarrolló este viernes, en la sede del Centro de Jubilados y Pensionados del Petróleo y Gas Privado, con la presencia del secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; la subsecretaria Julieta Miranda; el presidente de la entidad anfitriona, Mario Quinteros; la titular de la Asociación de Jubilados y Pensionados Municipales (AJUPEMUCR), Alicia Olivares; y el capacitador Julián Núñez.

En ese marco, Ángel Rivas, indicó que, por segundo año consecutivo, “realizamos este Taller de Radio y Locución y estamos muy contentos por concretar este cierre con más de 50 participantes. Para nosotros, es importantísimo seguir acompañando y brindando este tipo de espacios para nuestros adultos mayores”.

Continuando en ese tenor, recalcó que la propuesta “viene mostrando un crecimiento exponencial año tras año”, a la vez que detalló que la misma “se viene desarrollando en tres espacios: Centro de Jubilados y Pensionados del Petróleo y Gas Privado, AJUPEMUCR y en el Centro de Jubilados del Barrio Roca”.

En esa línea, el funcionario manifestó que “es fundamental continuar apostando por estas acciones y generando este tipo de herramientas para nuestros jubilados y pensionados. En este caso, sienten lo que es ser parte de lo que es la estructura de una radio; incluso tenemos alguna propuesta con la emisora en la que posee un espacio la Asociación de Jubilados Municipales. A través de esta práctica, ya han entrevistado a autoridades de la ciudad y a trabajadores municipales de larga trayectoria”.

“Para nosotros, es sumamente importante finalizar de esta manera y trabajar para lo que viene, porque, seguramente, el 2026 nos obligará a seguir mejorando para llegar a una mayor cantidad de adultos mayores, sin olvidarnos de la trascendencia que tiene generar estos espacios donde ellos socializan para transitar juntos este camino. Desde nuestro lugar, vamos a redoblar los esfuerzos para fortalecer estas acciones”, concluyó Rivas.