Adultos mayores realizaron un taller de locución

La ceremonia se desarrolló este viernes, en la sede del Centro de Jubilados y Pensionados del Petróleo y Gas Privado, con la presencia del secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; la subsecretaria Julieta Miranda; el presidente de la entidad anfitriona, Mario Quinteros; la titular de la Asociación de Jubilados y Pensionados Municipales (AJUPEMUCR), Alicia Olivares; y el capacitador Julián Núñez.
En ese marco, Ángel Rivas, indicó que, por segundo año consecutivo, “realizamos este Taller de Radio y Locución y estamos muy contentos por concretar este cierre con más de 50 participantes. Para nosotros, es importantísimo seguir acompañando y brindando este tipo de espacios para nuestros adultos mayores”.
Continuando en ese tenor, recalcó que la propuesta “viene mostrando un crecimiento exponencial año tras año”, a la vez que detalló que la misma “se viene desarrollando en tres espacios: Centro de Jubilados y Pensionados del Petróleo y Gas Privado, AJUPEMUCR y en el Centro de Jubilados del Barrio Roca”.
En esa línea, el funcionario manifestó que “es fundamental continuar apostando por estas acciones y generando este tipo de herramientas para nuestros jubilados y pensionados. En este caso, sienten lo que es ser parte de lo que es la estructura de una radio; incluso tenemos alguna propuesta con la emisora en la que posee un espacio la Asociación de Jubilados Municipales. A través de esta práctica, ya han entrevistado a autoridades de la ciudad y a trabajadores municipales de larga trayectoria”.
“Para nosotros, es sumamente importante finalizar de esta manera y trabajar para lo que viene, porque, seguramente, el 2026 nos obligará a seguir mejorando para llegar a una mayor cantidad de adultos mayores, sin olvidarnos de la trascendencia que tiene generar estos espacios donde ellos socializan para transitar juntos este camino. Desde nuestro lugar, vamos a redoblar los esfuerzos para fortalecer estas acciones”, concluyó Rivas.