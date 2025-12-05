Un taller para fortalecer el proyecto de cultivo de olivos

Para celebrar el Día Mundial del Olivo, y en el marco de reforzar el proyecto ambiental que llevan adelante las tres instituciones, este jueves se llevó adelante el taller “Productos con hojas y aceite de olivo para un buen vivir” en el Parque Obreros de Astra, con el objetivo de reconocer el valor de esta planta y sus propiedades para el bienestar además de fomentar su protección y cultivo, y reforzar los valores que encarna para la comunidad.

Para dar continuidad a la iniciativa ambiental de la plantación modelo de olivos que son irrigados con agua tratada proveniente de efluentes cloacales, en un espacio ubicado en el Parque Obreros de Astra, la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, el INBIOP y el Centro de Jubilados y Pensionados del Petróleo y Gas Privado de Chubut llevaron adelante una jornada recreativa vinculada a las hojas de olivo y su uso en infusiones, destacando sus propiedades, la variedad de productos que se pueden crear y la importancia de cultivar olivo.

Estuvieron presentes durante el encuentro: el director del INBIOP, Fabián Scholz y las investigadoras del Instituto de Biociencias de la Patagonia (CONICET- UNPSJB), Sandra Bucci y Nadia Arias. Además, acompañaron representantes del Centro de Jubilados y Pensionados, entre ellos, Mario Quinteros y Mabel Vera. En representación de nuestra Cooperativa, participaron el presidente del Consejo de Administración, Franco Domizzi; el pro secretario, Mario Cambareri y el consejero, Leonel Lanzani; el gerente de Saneamiento, Adolfo Carrizo; la coordinadora Institucional, Laura Cambareri, la jefa del Depto. de Ambiente, Belén Olveira; y personal operativo. También, participaron jubilados y pensionados del Centro de Jubilados mencionado.

La propuesta se enmarcó en el Día Mundial del Olivo, que tuvo como evento principal el taller “Productos con hojas y aceite de olivo para un buen vivir”, presentado por miembros del Instituto de Biociencias de la Patagonia (INBIOP), dependiente del CONICET y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB). Además, se realizó una recorrida para reconocer al centenario árbol de olivo que se encuentra en el predio del parque y así destacar su valor patrimonial como testimonio del valor ecológico de esta especie y también el compromiso de generaciones de vecinos que resguardan este pulmón verde de la ciudad.

En ese marco, el presidente del Consejo de Administración de la SCPL, Franco Domizzi, valoró el trabajo articulado entre instituciones, remarcando que el Parque Astra “es un lugar tan lindo y tan tranquilo, un parque histórico de la ciudad que usufructúa la comunidad y el Centro de Jubilados. Desde la Cooperativa siempre va a estar la voluntad de acompañar y poder dar una mano en seguir embelleciéndolo y parquizándolo”. Domizzi destacó además el esfuerzo del equipo técnico, las investigadoras, y los participantes del Centro de Jubilados, subrayando que “esto de traer una plantación a este lugar es una prueba piloto que tiene mucho potencial en Comodoro, así que no hay que bajar los brazos con esto y tratar de acompañar todo lo que se pueda”.

En relación con el trabajo comunitario y al proceso de cuidado del predio, Mario Quinteros, presidente del Centro de Jubilados y Pensionados del Petróleo y Gas Privado de Chubut, agradeció especialmente la presencia de la SCPL y reconoció la importancia de sostener el espacio entre generaciones, expresando que “el Parque Astra es nuestra casa, sigamos trabajando, porque esto no se termina, van a venir generaciones y queremos que lo disfruten”. Además, destacó el crecimiento de los olivos plantados pese a los fuertes vientos que impactaron el arbolado del lugar y agradeció “cuenten siempre con nosotros para este proyecto, porque vamos a ser transmisores de estas ideas y para lo que sirven los olivos. Tenemos un respeto enorme a la Cooperativa, porque gracias a ella estamos disfrutando y tenemos esta tarea por delante”.

Durante el encuentro se trabajó especialmente sobre el potencial de las hojas, que poseen compuestos bioactivos de interés para la salud humana con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antimicrobianas, cardiovasculares y reguladoras, destacadas por investigaciones científicas y presentadas durante el taller por el equipo técnico del INBIOP, lo que permitió a los asistentes comprender el valor de la planta más allá del uso tradicional del aceite.

La investigadora Nadia Arias agradeció la participación y el interés comunitario, destacando que “venimos trabajando hace varios años con el objetivo de poder plantear el olivo como una alternativa productiva para zonas costeras de la provincia de Chubut y para Comodoro. Este taller forma parte de visibilizar los subproductos que se pueden obtener del cultivo del olivo, poniendo en valor también el proyecto en conjunto que tenemos”.

Finalmente, cerró su participación, destacando el trabajo con la SCPL y el Centro de Jubilados: “agradecemos a la Cooperativa y a todo su grupo técnico y administrativo, ya que nos brindó la posibilidad de articular en conjunto este proyecto y el taller que pudimos brindar. Agradecemos al Centro de Jubilados, porque a través de ellos también podemos usar este espacio, apropiarnos y poder compartir este encuentro”.