Noche Comercialera: Sudestada llega con una edición especial para academias y público

El sábado 6 de diciembre, desde las 22, Che´p Producciones realizará la última Noche Comercialera del año en el Centro Gallego. Sudestada desembarca por primera vez en Comodoro, con la participación de Sexto Sentido, artistas de la escena local y la colaboración excepcional de Gaby, voz de Lunáticos, en un género que no suele interpretar.

La última Noche Comercialera del año ya tiene cita confirmada: este sábado 6 de diciembre, desde las 22, el Centro Gallego (España 666) será el punto de encuentro donde Che´p Producciones de Checho Petreli reunirá a academias, músicos y público en general para una edición especial pensada simplemente para disfrutar del show y despedir el año con música en vivo.

El plato fuerte será la llegada de Sudestada, la banda de Rawson que desembarca por primera vez en Comodoro y que se convirtió en una referencia dentro del Valle. Su presentación en el Centro Gallego responde a una apuesta de la producción para ofrecer un espectáculo que convoque tanto a bailarines como a quienes siguen de cerca el movimiento comercialero de la Patagonia.

Gaby de Lunáticos.

La propuesta suma también a la banda sensación Sexto Sentido. Uno de los momentos especiales estará a cargo de Gaby, la voz de Lunáticos, quien esta vez cantará comerciales a modo de colaboración, algo que no pertenece a su repertorio habitual. Lunáticos es una banda en constante expansión que acumula shows realizados durante todo este 2025 y por su amistad con Sudestada estarán presentes acompañándolos a través de la presentación de Gaby.

Además de estos nombres, academias y agrupaciones comercialeras de Comodoro, del Valle y de distintas ciudades del sur formarán parte de una noche que se propone sin dobles lecturas: un encuentro para reunirse, bailar y disfrutar del cierre del año.