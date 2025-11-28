Con el lema “ArtiVIHsmo: la respuesta es colectiva”, Comodoro Rivadavia prepara una amplia agenda de actividades para conmemorar el Día Mundial de la Respuesta al VIH. La iniciativa es impulsada por el Hospital Regional, junto a organizaciones sociales, instituciones educativas y los CAPS de distintos barrios.

1° de diciembre: Jornada artística, comunitaria y de prevención frente al VIH

La propuesta principal será este lunes 1° de diciembre, de 9 a 13 horas, en el Centro Cultural “Alfredo Sahdi”, donde se desarrollarán talleres, conversatorios, paneles, espacios de información, actividades recreativas y testeos rápidos y confidenciales. Además, se realizará la entrega de premios del concurso “Certamen de los Cuerpos”, que reunió producciones audiovisuales de participantes de toda la ciudad.

“Hace meses venimos construyendo esta jornada con organizaciones de la sociedad civil. Queremos visibilizar, hablar sin prejuicios y acercar herramientas reales de prevención y acompañamiento”, explicó Rocío Molina, enfermera del Servicio de Epidemiología y Patologías Prevalentes del Hospital Regional.

El Día Mundial del VIH, instituido por la OMS en 1988, es un momento de memoria y compromiso global: un llamado a recordar a quienes fallecieron por causas relacionadas al virus, acompañar a quienes viven con VIH y fortalecer las políticas de prevención, tratamiento y eliminación del estigma.

Molina remarcó que la actividad se realiza en articulación con Fundación Convivir, RAJAP, ICW Latina y cuenta con el aval de la Asociación de Enfermería del Chubut y la Secretaría de Extensión de la UNPSJB. “Hoy contamos con tratamientos efectivos, pero todavía persisten prejuicios sociales que dañan y excluyen. Por eso, la respuesta debe ser colectiva”, destacó.

ACTIVIDADES EN LOS CAPS

Los Centros de Atención Primaria de la Salud también se suman a la campaña con jornadas de consejería, promoción y testeo rápido:

CAPS Pietrobelli y CESIA

Jornada preventiva en la plaza con stands, juegos, información y testeos rápidos.

Fecha: lunes 1 de diciembre

Hora: 10 a 13:30

Lugar: Plaza del barrio Pietrobelli

CAPS José Fuchs

Promoción de la salud y testeo rápido confidencial.

Fecha: lunes 1 de diciembre

Hora: 8:30 a 13

Lugar: Isla de los Estados 295

CAPS Jorge Newbery

Promoción, consejería y testeo rápido.

Fecha: martes 2 de diciembre

Hora: 9 a 12

Lugar: Sala de espera del CAPS (Florida y Blas Parera)

TORNEO DE NEWCOM SOLIDARIO

Además, Caleta Córdova será sede de un torneo solidario de newcom, con testeos de VIH y sífilis, controles de presión arterial y consejería en hábitos saludables.

Fecha: 13 y 14 de diciembre

Hora: 9 a 16

Lugar: SUM Escuela 773

Inscripción: un alimento saludable para el Merendero El Faro

Consultas: 2974320452 / 2974083421

Categorías: 50+ y 60+

La ciudad se prepara para una jornada que combina arte, salud pública, comunidad y derechos, con un mensaje claro: la prevención, la información y el acompañamiento son un compromiso de todos y todas.