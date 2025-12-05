Comodoro avanza con talleres de planificación territorial

Comodoro Conocimiento concretó un segundo taller clave en el marco del proyecto INFOTERRA, con el objetivo de avanzar en el diseño de un Sistema de Tecnologías Integradas para la Gestión Territorial del Ejido de Comodoro Rivadavia.

El encuentro se desarrolló este viernes y contó con la presencia del gerente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Domingo Squillace; personal técnico de diversas áreas municipales; representantes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y del sector privado; y profesionales particulares. La alta convocatoria de áreas municipales permitió realizar un taller colaborativo para avanzar en el diagnóstico de las áreas críticas elegibles para la implementación de la prueba piloto del proyecto.

El proyecto INFOTERRA promueve la cooperación interinstitucional y la articulación entre organismos públicos, privados y académicos vinculados al desarrollo territorial, buscando potenciar la capacidad técnica del municipio y consolidar una base sólida para el desarrollo futuro de la ciudad.

En esta etapa diagnóstica de implementación del proyecto, se avanza en la elección de las áreas críticas prevé la puesta en marcha del sistema con acceso a datos ambientales, productivos, urbanos, costeros y socioeconómicos. En esta instancia, se crearon nodos de información y se delimitaron referentes técnicos, avanzando en la coordinación necesaria para la interoperabilidad entre los diversos sectores y actores.

Además, la Dirección General de Modernización e Investigación Territorial realizó una presentación del trabajo que realizan en el mismo sentido desde la Subsecretaría de Modernización y Transparencia y de la Dirección de Datos Públicos y Comunicación en el sitio web datos.comodoro.gov.ar, implementando la apertura de datos y gestión del acceso a esta información. Estas iniciativas, tanto desde el Municipio, como las ya existentes creadas desde la Universidad, puestas en diálogo con este proyecto específico, nutren y dan cuenta de la necesaria coordinación para continuar en la democratización del conocimiento y fundamentar la toma de decisiones para nuestra ciudad.

Desde el área de Seguridad Alimentaria también expusieron sobre las actividades productivas que se están impulsando desde la Agencia y las necesidades del sector en relación al uso del suelo para emprendimientos productivos.

El encuentro reunió a personal técnico de la Agencia Comodoro Conocimiento y de las Secretarías de Gobierno, Modernización y Transparencia (Subsecretaría de Modernización y Transparencia); Ordenamiento Territorial (Planeamiento y Ambiente); Infraestructura, Obras y Servicios Públicos (Infraestructura); y Economía, Finanzas y Control de Gestión; además de académicos de la UNPSJB y representantes del Colegio de Arquitectos del Chubut y de empresas privadas.

INFOTERRA

El proyecto INFOTERRA es una iniciativa estratégica impulsada por la Agencia Comodoro Conocimiento, orientada a fortalecer la gestión territorial del Municipio mediante tecnologías avanzadas de monitoreo y análisis geoespacial. Su objetivo es desarrollar un sistema integral de información territorial que consolide y actualice datos ambientales, productivos, urbanos, costeros y socioeconómicos, optimizando la planificación sostenible y la toma de decisiones en Comodoro Rivadavia.

El enfoque se basa en la colaboración interdisciplinaria y el uso de drones, GIS, LIDAR y sensores remotos, complementados con información satelital de CONAE y datos geoespaciales aportados por ENACOM. Esto permitirá construir una base de datos estandarizada e interoperable, con acceso institucional controlado.

De esta manera, INFOTERRA se consolida como una herramienta estratégica para el diagnóstico, monitoreo y planificación territorial, integrando innovación tecnológica, conocimiento local y fortalecimiento institucional.