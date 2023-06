Otro jefe policial fue denunciado por una subordinada

La mujer decidió a hacer público su caso luego de que trascendiera públicamente el pasado lunes la denuncia que hizo una joven policía contra Andrés García, segundo jefe de la Unidad Regional por "hostigamiento y acoso sexual".

La policía que se decidió a hablar de su caso se comunicó con El Patagónico para contar que la denuncia data de noviembre de 2022. También fue por “acoso” y recae en un jefe policial de zona norte, Walter Cornelio, a cargo de la Unidad Operativa Zona Norte (UOZN).

Según contó la mujer, una vez que radicó la denuncia contra el jefe policial, “tuve que pedir el traslado a la Unidad Regional porque no podía trabajar con él. Lo denuncié por acoso; yo estaba trabajando en (kilómetro) 8 cuando me besó, me acosaba y mandaba mensajes: supuestamente estaba enamorado de mí”.

Previamente, la mujer se desempeñaba como personal administrativo en la subcomisaria de Ciudadela, mientras el acusado estaba a cargo de la UOZN, según recordó.

“Una vez que lo denuncié, Fiscalía a los pocos meses dijo que era por un móvil laboral; que no era un acoso”, indicó narrando otro hecho ocurrido en agosto del año pasado.

“Yo pedí el traslado porque no quería trabajar y la bronca que me dio es cuando vi la denuncia de la secretaria contra Andrés García (segundo jefe Unidad Regional)… a mí la denuncia me la cajonearon. Quedé como una mujer conflictiva”, aseguró la víctima que en estos momentos -tras ser intervenida quirúrgicamente- no se encuentra cumpliendo funciones por cuestiones de salud.

“Al tipo (Walter Cornelio) no se le hizo un sumario. Nada. Al día de hoy tengo que tratar con el personal de esta comisaría cuando voy a hacer denuncias por una familia conflictiva del barrio (Ciudadela)”, declaró.

“Me da bronca la situación porque a mí me cajonearon la denuncia y él sigue trabajando acá. Antes que yo lo denuncie tenía ´agarradas´ con compañeros porque para ellos estaba mal que yo vaya a denunciar”, sostuvo la mujer. “Cuando hablas y decís la verdad sos el problemático, pero mientras a García lo acusan de acoso y lo retiran, a este sinvergüenza nunca lo retiraron” cuestionó.

“Yo estoy en una situación muy mal, anímicamente. Tuve que pedir el traslado porque a este tipo no lo corrieron. Me da bronca la situación. Fue denunciado, pero no se hizo más nada. Mi denuncia la archivaron. He hablado en la Unidad (Regional); hablé con el jefe de Policía por mi situación laboral y no se tomaron medidas. Todos los años lo siguen acomodando acá a este sinvergüenza. Yo tenía mensajes de este tipo y eso quedó en la Comisaría de la Mujer”, sostuvo.

“Fui y lo denuncié y la Justicia tampoco me acompañó en nada. No tengo seguridad acá. Él reunió al personal, les dijo que yo lo había denunciado ‘al pedo’; que estaba mal de la cabeza. Yo fui y le dije a (Humberto) Lienan (ex jefe de la Unidad Regional) y se cagaron de risa. Lo tendría que haber sacado de jefe como hicieron con García”, insistió.

“Estas situaciones siempre pasaron. A mí me gusta trabajar, pero no que me caguen de esta manera; que la denuncia quedé en la nada; que el tipo siga acá”, apuntó la agente policial que lleva más de 20 años en la fuerza.