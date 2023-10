Otro repartidor en moto involucrado en un siniestro vial

Un joven de 21 años sufrió cortes en las manos y una posible fractura en la pierna derecha. El conductor del otro vehículo no presentaba lesiones ni alcohol en sangre. Fue anoche en la avenida Tiburón, cerca de Easy.

El hecho ocurrió este viernes a la noche, alrededor de las 22:30, en la avenida Tiburón, frente al estacionamiento Easy, entre una calle sin nombre y la avenida Alsina. Según informó el cabo primero Alan Colin, que presenció el accidente, el repartidor de Pedidos Ya, identificado como G E S C, conducía una motocicleta Motomel B110 cuando fue embestido por un automóvil Volkswagen Gol 1.6, conducido por I A B, de 19 años.

Como consecuencia del impacto, el repartidor motoquero sufrió cortes en ambas manos y una dolencia en la pierna derecha, que en principio se creyó podría tratarse de una fractura de tibia y peroné. Fue asistido por una ambulancia y trasladado al Hospital Regional para realizarle estudios. El conductor del auto no presentaba lesiones visibles ni signos de haber consumido alcohol, según el test de alcoholemia realizado por personal de Tránsito municipal.

La oficina interviniente fue la Seccional Primera de Comodoro Rivadavia, a cargo de la oficial inspector Marlene Ibañez. La funcionaria fiscal Verónica Acho ordenó el secuestro preventivo de ambos vehículos para determinar las causas y las responsabilidades del siniestro. Personal de la división especial criminalística realizó el croquis del lugar y tomó testimonios a los involucrados y a los testigos.

Barrientos declaró que no vio a la motocicleta al momento de cruzarse de carril y que no pudo evitar el choque. El herido no pudo dar su versión debido a su estado de salud.