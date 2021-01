Pablito Ruiz promocionó a un cirujano imputado por un crimen

Pablito Ruiz viene de pasar unas semanas un poco complicadas en el Cantando 2020 por haber asistido a una fiesta clandestina. Eso provocó que quedara fuera de la competencia, pero tras el caso de Lola Latorre la producción decidió sumarlo nuevamente.

Ahora, el cantante quedó envuelto en una polémica situación con un cirujano plástico. Es que Pablito publicó un video que circuló en las redes, donde se lo ve promocionando a un médico que está imputado por homicidio.

“Hola amigos, acá estoy con Dani mi amigo de estética Baires. Queremos desearles muy feliz Navidad y un próspero Año nuevo. Gracias Dani por todos los retoques que me hacés y lo terminamos a full”, dijo el participante del Cantando 2020 en el breve video donde se lo ve junto a Daniel Ojeda, el profesional en cuestión. “Feliz 2021 para vos y éxitos en el Cantando”, le respondió el médico.

A partir de esto, salieron a la luz datos que no se esperaban. Según contaron en Los Ángeles de la Mañana, el cirujano está acusado en la Justicia e imputado por un homicidio. "Está en proceso judicial. Se llama Daniel Ojeda, se recibió en la Universidad de Córdoba. Aparentemente, no está confirmado, era pediatra, pero se dedica a la cirugía plástica porque ganaba mucho más dinero", explicó Andrea Taboada.

"En Concordia le hizo a una mujer uruguaya una liposucción, y falleció en el consultorio de él. Y me dicen que el lugar estaba en proceso de habilitación", siguió la angelita.

De acuerdo a la descripción que hicieron en LAM, el consultorio se ubica en La Paternal–Caballito. "Supuestamente Pablo solo se hizo depilación definitiva, pero no coincide con la palabra de él. Y además, salieron a decir que se la hizo un asistente y no el médico", completó Taboada.

Pablito le dijo al mismo programa: “Yo no me hice una cirugía ni un lifting. Lo único que me hice fue el botox y ácido hialurónico. No sabía de este problema que él tenía, me acabo de enterar”.

Además, en el programa comentaron que "el médico tiene la matrícula suspendida pero solamente en Concordia, así que puede atender en cualquier ciudad. Otra paciente dijo que un día después de atenderla, desapareció. Y un día vuelve a atender. Hay otros casos de mala praxis también. El esposo de una de las damnificadas cuenta barbaridades, de desatención. Nos empezó a escribir mucha gente de Concordia indignada porque hay otros casos, incluido uno de prótesis mamaria. El juicio penal está avanzado y la clínica era clandestina".

Por otro lado, Daniel Ojeda tuvo su derecho a réplica. "Me dijo que él es una víctima. Me llamó mucho la atención que el consultorio no estaba habilitado, y él lo reconoce. Dice que no es tan así y prefiere que la justicia se expida. Me dijo que el fiscal era un ‘figureti’ y que por eso le estaba pasando esto a él", explicó Taboada.