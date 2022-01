Pablo Barrientos asumirá como presidente de Newbery el sábado

El ex jugador de San Lorenzo será presentado oficialmente como máxima autoridad del "Aeronauta".

Era cuestión de tiempo. Cuando Pablo “Pitu” Barrientos confirmó que llegaba a Jorge Newbery para jugar al fútbol, era sabido que sería el paso previo para meterse en la parte dirigencial del club de sus amores.

Siempre estuvo apoyando y colaborando con el “Lobo” desde donde le tocaba estar, y este sábado asumirá como presidente en reemplazo de Leoncio Gatti, quien pasará a ocupar el cargo de vocal.

El ex jugador de San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, Catania de Italia, entre otros equipos, encabezó la única lista que se presentó en la asamblea del club y así asumirá como máxima autoridad.

“Felicidad y orgullo” es el resumen de este momento para el “Pitu” Barrientos. “Es felicidad y orgullo. Obviamente que esto es por pasión, por un amor genuino y porque soy parte de un proyecto que empezó con Leoncio. Ahora queda seguir la misma línea que manejaron ellos, que manejaremos nosotros porque nos toca estar adelante, pero en el grupo somos todos los mismos”, indicó en una entrevista con Pasta de Campeón.

Sobre cómo continuará la política del club, Barrientos asegura que Newbery mantendrá la misma línea en materia de deporte e infraestructura, y lejos de prometer grandes cosas, opta por la cautela.

“Yo no puedo garantizar más que el compromiso, más que trabajar como se hizo hasta ahora. Nos vamos a mantener en la misma sintonía. Tengo objetivos concretos, pero no me quiero adelantar. Yo lo único que puedo garantizar hoy es el compromiso de trabajo y la unión de todos nosotros”, adelantó con cintura y lejos de grandes promesas.

El menor de los Barrientos estará acompañado en la vicepresidencia por su hermano Leonardo, ex jugador de la CAI y de Newbery. La lista también la integran "Machi" Tejada, Rubén Cárcamo, Pedro Nieva, Eduardo Vera, Lucas Córdoba, Marcos Antileo, Ana Muñoz, Cristina Cejas, Juan Cedrón, Gabriel Zarzosa, Javier Moyano, Maximiliano Peñaloza y se suma Antonella Carrizo.

La presentación oficial de la nueva comisión directiva se realizará el sábado a las 11:00, en el gimnasio Anacleto "Keto" Caro.