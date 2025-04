Pablo Echarri y Diego Sehinkman se sacaron chispas en la "Mesaza" de Mirtha Legrand

Diego Sehinkman y Pablo Echarri estuvieron este sábado en la tradicional "Mesaza" nocturba de Mirtha Legrand y mantuvieron una interesante pulseada política, que escaló en redes sociales y poco tardó en convertirse en tendencia. Las posturas eran claras, Echarri mantuvo una defensa irrestricta del kirchnerismo, mientras el periodista, después de destacar los penosos números económicos de la gestión de Alberto Fernández, sostenía que "había que darle más tiempo a Milei" con sus políticas.

El duelo escaló cuando Sehinkman empezó a hablar de las consecuencias del fin del CEPO: “Esto tiene un impacto fuerte. El gobierno lo presentó como la liberación de una tortura”. Frente a estas palabras, el actor ironizó: “¿La liberación con una toma de deuda de millones de dólares con el FMI y con el Secretario del Tesoro de Estados Unidos? Su presencia acá fue suficiente”.

Allí el conductor de TN le respondió: “Argentina hace años que no es autoválida económicamente”. Pero el actor intentó ligar esa afirmación de Sehinkman a la gestión de Mauricio Macri: “Argentina no lo es desde la toma de deuda de Mauricio Macri. Luego de pagar al FMI, había aún más injerencia del fondo...”.

“No, caballero, no. No es así. Esa es una narrativa. Déjeme meter un párrafo, párrafo y medio. Hace años que Argentina no produce lo que gasta. Argentina no pagaba sus gastos, ¿cómo compensaba? Con emisión o con deuda. Argentina está atrapada en un ciclo. El gobierno del kirchnerismo vino emitiendo muy fuerte. De hecho, Alberto Fernández terminó su ciclo con un acumulado de 800% de inflación, sin deuda. ¿Es lindo tener deudas? No, Pablo, claro que no. Pero creo que hay que acomodarse...”.

Y agregó: “Creo que hay que darle tiempo al gobierno a que desarrolle sus ideas. Va un año y cuatro meses. Démosle un poco de chance. De los últimos 22 años, 16 fueron del kirchnerismo. Se probaron herramientas económicas de todo tipo y terminamos sin control del dólar, con una informalidad del 40% y con jubilaciones rotas… Demos la chance a algo nuevo”.

Echarri reconoció parte del argumento del periodista: “No estoy en contra de eso (en alusión al tiempo a Milei), sino que me refiero a la injerencia del FMI en el país. Estoy en contra de que el FMI asista económicamente a Argentina, porque viene con una receta interminable de cosas y eso evita el desarrollo del país”.

"¿Pablo, querés venir al programa?"

Minutos después, el actor y el periodista volvieron a cruzar ironías cuando el galán le preguntó al conductor de “Solo una vuelta más” si podía invitar a quien quisiera a su ciclo. Sehinkman le dijo: “Sí, por supuesto. ¿Querés venir?”. Echarri se limitó a responder: “Particularmente no”. El periodista aprovechó para chicanearlo: “Ah, ahora el prejuicio lo tenés vos. ¿Por qué no vendrías?”. Echarri cedió: “Bueno, sí, podría ir un día a discutir de política. Lo he hecho en otros programas”.

"Te invito para que veas que no hay un guion. Está esta idea de que vas al grupo y tenés que actuar conforme un guión, pero no es así”, le dijo el periodista. El actor respondió con una acusación: “Hay una militancia política, aunque digas que no, que es la línea editorial de las noticias que das. Vos estás de acuerdo con esa línea, eso es parte de una línea política”.

Sehinkman cerró la discusión con un argumento fuerte: “Milei le pega a TN, está enojado con TN. Y el kirchnerismo también. ¿Entonces qué pasa? ¿Estoy militando para este lado o el otro, o para los dos?”.

Mirtha habló del tema Canosa y se sumó a las quejas

Además del duelo político entre Sehinkman y Echarri, Mirtha también preguntó a sus invitados que dijeran que pensaban de las denuncias de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani. En ese punto Sehinkman mostró cautela y dijo que se trataba de "una cuestión sensible”, mientras Mirtha acotaba "Yo fui madrina del casamiento de Lizy, estuvo lindísimo".

En ese momento intervino Echarri, que le preguntó a Mirtha cómo se sentía con el caso. Y la eterna diva de la TV confesó: “Yo estoy muy intrigada, no sé bien quién tiene razón, si hizo bien Canosa en hacer estos comentarios...”.

Y remarcó: “No es habitual en televisión esto, que todos los canales, diarios, revistas, todo el mundo habla del tema, porque fue bastante agresiva. Pero bueno, yo me inclino por Lizy”.

Echarri apuntó también contra Canosa: “Para mí es un acto de crueldad de lo que nos tiene bastante acostumbrados, es su modus operandi, su forma de hacer periodismo”. Legrand lo interrumpió y se sumó al pedido de Mariana Fabbiani a Adrián Suar para que, desde su rol de director de El Trece, detenga a Canosa: “A mí me intriga que el canal siga con el tema. Este canal es un canal serio, siempre toma en cuenta ciertos temas… nunca nos prohíben ningún tema, pero bueno...”.