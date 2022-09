Padres impulsan reclamos por condiciones edilicias

Los últimos cinco años en Chubut se han caracterizado por no tener una regularidad en el dictado de clases. Las consecuencias están a la vista: falta de aprendizaje, deserción escolar, bullying, violencia y pérdida de sociabilización.

Los docentes fueron los primeros que alertaron sobre estas problemáticas, que según los gremios ya que no hay registros oficiales, se agravó durante la pandemia.

En este sentido, los reclamos se multiplicaron en el último año, pero no contaba con una gran cantidad de padres. Sin embargo, esa situación cambió. Ahora, son los padres quienes encabezan los reclamos en busca que sus padres tengan una educación pública de calidad y sin interrupciones.

Un ejemplo se dio en la Escuela 153 de Comodoro Rivadavia donde la comunidad educativa realizó un frazadazo para pedir que solucionen los problemas de calefacción. “Queremos que los chicos tengan clases normalmente y no que tengan un día sí y un día no”, plantearon los padres que se congreraron en la institución ubicada en el barrio Quirno Costa.

“Más de un mes y medio que no tiene clases. Pierden todo tipo de aprendizaje. En pleno invierno no tienen calefacción y no pueden estudiar. Hay problemas de todo tipo. Esto no puede seguir así”, agregaron mientras mostraban carteles que decían: “Nuestro derecho es estudiar”, “queremos volver a clases” y “necesitamos soluciones urgentes”.

Otro de los reclamos tuvo lugar en la Escuela 146 donde los padres realizaron un abrazo simbólico a un establecimiento histórico en busca que se regularice la situación edilicia y que se pueda dictar clases con normalidad.

Los problemas en la institución son varios: falta de calefacción, desbordes cloacales y pérdidas de agua. Todo esto genera que la comunidad educativa no pueda completar una semana con clases regulares. “Queremos respuestas concretas porque hasta el momento el Ministerio de Educación no nos ha contestado a nuestros reclamos”, reclamó Tomás Isola.

Las pancartas se multiplicaron en la calle y las puertas fueron tapadas por carteles que expresaban la indignación de los padres y alumnos de la institución. “En lo que va del año no se pudo completar una semana normal de clases. Siempre hay algún problema con la estructura del edificio porque es uno de los más antiguos de la ciudad. Esta escuela es un patrimonio histórico de la ciudad y requiere tratamiento especial”, aseveró.

Los padres de las Escuelas 153 y 146 aseguraron que las acciones continuarán en pos de obtener respuestas a un reclamo que ya es histórico. “Son cinco años que los chicos no tienen clases. Uno se pregunta si la educación es una prioridad para este gobierno”, cuestionó Isola.