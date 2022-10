Padres de la Escuela 126 piden respuestas al Ministerio de Educación

Será desde las 8 del miércoles, cuando padres de la escuela 126 ARA Punta Médanos de Kilómetro 8 exigirán nuevamente respuestas en los trabajos en la entidad educativa.

Denuncian una serie de irregularidades, en medio del dictado de clases, entre ellos, describieron que la escuela se encuentra por estos momentos “sin salida de emergencia, sin baños en condiciones, con aulas destrozadas, techos parchados y calefactores con pérdidas”.

Los padres autoconvocados piden “la ley de escuelas seguras” que “indica que no puede haber niños si hay obras (inconclusas o en trámite). Que, si algún punto falla, la escuela no está en condiciones, y acá falla todo, hay rejas apoyadas en muebles amontonados en el hall porque no se terminó la obra de pisos, por lo tanto hay riesgos de accidentes, no hay salida de emergencia y la puerta principal no es apta”.

Detallaron que en el edificio escolar “entran y salen albañiles, en el mismo horario que niños y niñas están intentando volver a clases luego de meses, supervisión (de Escuelas) aprueba el comienzo”.