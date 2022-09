Padres de la Escuela 161 presentarán un recurso de amparo 

Es porque sus hijos hace un mes que no tienen clases presenciales y las autoridades quieren trasladarlos a otra institución donde solo podrán utilizar tres aulas.

La situación de la Escuela 161, ubicada en Ciudadela, es más delicada de lo que sucede con otras instituciones de la provincia. Hace casi un mes que los alumnos no asisten al establecimiento debido a problemas edilicios: falta de espacio recreativo, desbordes cloacales, sin electricidad y sin calefacción.

Los padres del establecimiento buscaron respuestas entre las autoridades del Gobierno provincial, pero nadie atendió sus reclamos. Esto los llevó a que realizaran abrazos simbólicos y movilizaciones por el barrio de la zona norte. Nada cambió.

“Se le solicitó a Obras Públicas que arreglara los problemas de un tanque de agua, pero la cooperadora se tuvo que hacer cargo. Ellos solo se hicieron cargo de la instalación y no vieron los problemas que había en la institución. Ahora se reventó un transformador y se rompió la caldera y toda la parte eléctrica. La escuela ya no cuenta con calefacción, ni luz. Y se va a cumplir un mes de que los chicos no tienen clases presenciales”, describió Alejandra Duarte, mamá de un estudiante de la institución.

Los jóvenes deben llevar sus cuadernos a la escuela para que los docentes les den trabajos prácticos y se los corrijan. Esa es la modalidad hace casi 30 días. “Solo mantienen un nivel de repaso porque no están aprendiendo nada nuevo. No han avanzado en su nivel de enseñanza”, cuestionó la madre.

Ante la falta de fondos del Gobierno provincial para llevar a cabo las reparaciones, las autoridades decidieron trasladar a los alumnos a la Escuela 43, en General Mosconi, a 6 kilómetros, pero solo podrán contar con tres aulas, lo que significa que la mayoría continuaría sin clases presenciales.

“Nosotros no queremos eso; queremos que tengan clases en su escuela. Ya habíamos hecho el reclamo porque dentro del establecimiento hay escuelas de nivel inicial, primaria, secundaria y nocturna. Hay como 600 alumnos que se quedaron sin clases”, criticó.

En este sentido, los padres decidieron juntar firmas para elevar un nuevo reclamo al Ministerio de Obras Públicas de Chubut y se presentará un recurso de amparo por los derechos de los niños. “Hace mucho tiempo que no tienen clases y vienen con un nivel de educación muy bajo, más allá de la pandemia, porque tenemos problemas de agua, cloacas y de aulas”, destacó.

El crecimiento de los barrios de zona norte generó un incremento en la demanda estudiantil, por lo que la solución del Gobierno fue construir módulos en el patio de la escuela. “Han tapado la salida de emergencia y el patio que usaban los chicos. Ya no tienen espacio y el recreo lo tienen que hacer en el pasillo”, denunció.