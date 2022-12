Padres piden que detengan al portero acusado de abuso de menores

Familiares de los menores que asisten al Jardín 949 de Isidro Casanova protestaron este miércoles frente a la Fiscalía en reclamo de avances en la causa. Aseguraron que hay entre 15 y 20 casos de abuso sexual y acusaron al portero del lugar, que sigue prófugo.

Los hechos de abuso ocurrieron en el Jardín 949, ubicado en Albarellos entre Hualfin y La Fuente, en la mencionada localidad del partido de La Matanza donde, en medio de los reclamos, se generaron disturbios y quemas de instalaciones.

Sin embargo, hasta la mañana de este miércoles solo había radicada una denuncia formal en la Fiscalía 2 de La Matanza que se realizó a fines de noviembre, mientras que el resto de los padres de los menores abusados fueron recibidos por turno para hacer la denuncia correspondiente.

"Me dijeron que van a tomar testimonio a todos los padres y madres que están acá. A los que no estén, avisarles para que se presenten hoy o mañana", explicó Bruno, el padre que hizo la primera denuncia.

"No supieron darme información. Hay información que no la ‘bajan’ porque está en proceso de investigación, y en un punto lo entendimos. Sí me dieron la seguridad de que están haciendo todo en cuanto a investigación de forma acelerada para que el culpable pague por lo que hizo", aclaró y sostuvo que no sabe si el acusado, que está prófugo, tiene pedido de captura.

"Estamos pidiendo que los nenes sean vistos de forma urgente por un médico legista. Esta persona está libre y esto no puede estar sucediendo, porque son más de 20 casos", reclamó Bruno en diálogo con C5N.

En tanto, el hombre pidió que se investigue también a los directivos y las maestras del jardín de infantes al considerar que "hubo negligencia o desidia por parte de las autoridades".