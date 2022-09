Padres y estudiantes de la Escuela 161 cortaron la Ruta 3 y 39

Es porque los alumnos hace un mes que no tienen clases presenciales y las autoridades quieren trasladarlos a otra institución donde solo podrán utilizar tres aulas.

El martes, estudiantes, madres y padres de la Escuela N° 161 del barrio Ciudadela cortaron la Ruta 3 y 39, en el marco del reclamo que llevan adelante por los problemas edilicios: falta de espacio recreativo, desbordes cloacales, sin electricidad y sin calefacción.

“Tomamos esta medida ya que nuestros hijos no asisten a clases hace 1 mes por problemas en una caldera que dejó de funcionar por un golpe de tensión. Ayer los padres se enteraron que los niños iban a ser trasladados a Km. 3 a la Escuela 43, pero no es que iban a asistir todos y no se podía. Queremos que arreglen nuestra institución donde funcionan 4 colegios”, expresó a La Petrolera Alejandra, una de las madres convocadas.

La familiar indicó que “se han acercado funcionarios pero queremos respuestas y que vean los problemas. Como padres la educación de nuestros hijos es primordial, ya que llevan 1 mes sin clases. Hay niños que están en tercer grado y no saben leer”.

“El corte ya fue levantado hasta el jueves que presentaremos una nota correspondiente, pero si ese día no tenemos respuestas volveremos a la ruta y ver cómo seguimos. Queremos respuestas pronto, pero todo es un teléfono descompuesto y estamos cansados de no tener clases”, finalizó.