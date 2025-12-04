PAE renueva su apoyo al deporte barrial de Comodoro

La empresa acompaña desde hace más de 15 años los Juegos Comunitarios, una iniciativa del municipio que convoca a cientos de chicos de todos los barrios de la ciudad.

Pan American Energy (PAE) promueve el desarrollo de distintas actividades sociales y deportivas en la región. Desde hace más de 15 años la compañía brinda apoyo a los Juegos Comunitarios, una iniciativa que lleva adelante la Municipalidad de Comodoro Rivadavia a través del Ente Comodoro Deportes.

Los Juegos Comunitarios convocan a niños y adolescentes pertenecientes a distintos barrios de la ciudad que comparten disciplinas deportivas como natación, fútbol de salón, atletismo, hockey y rugby, que se desarrollan en las distintas sedes deportivas municipales.

Cada actividad es gratuita y año tras año involucra a deportistas amateurs y asociaciones vecinales, estimulando la representación de cada barrio en la interacción con otros, consolidando redes con los distintos actores de la comunidad y apostando a la integración.

Durante el cierre de los Juegos el intendente Othar Macharashvilli agradeció el acompañamiento de PAE, destacando que “cuando muchas empresas se van y se olvidan de lo que Comodoro les dio, Pan American sigue apostando a la formación y al desarrollo”.

Desde el Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez puso en valor el trabajo de los técnicos, los profesores y las familias porque “trabajan al aire libre, en canchitas de tierra, sosteniendo este programa año tras año”. También agradeció a PAE por “estar siempre”.

Para finalizar, el gerente de Relaciones Institucionales de Pan American Energy, Horacio García, destacó que “para nosotros es muy importante acompañar este tipo de actividades que promueven la integración, la transmisión de valores deportivos, de hábitos saludables y de convivencia. Trabajamos en articulación con Comodoro Deportes y buscamos que las actividades recreativas sean la opción primordial de los chicos y sus familias en el tiempo libre. Es un honor para nosotros, como empresa, estar involucrados en un programa tan significativo para toda la comunidad”.

Con estas actividades, PAE ratifica su compromiso con Comodoro Rivadavia y continúa con la promoción de propuestas deportivas y culturales que sumen valor a la ciudad.