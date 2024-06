"Pagamos 800 pesos para viajar como ganado"

El boleto urbano subió a $814,09 y el interurbano a $853,62 en el primer día hábil de junio y esta situación incrementó el descontento de los usuarios de Patagonia Argentina que denuncian menor cantidad de frecuencias y aseguran viajar hacinados en horas pico.

“Pagamos 800 pesos por viajar como ganado, cada vez tenemos que esperar más y viajamos más amontonados que antes, pagamos una fortuna para viajar peor”, denuncia Héctor, de 62 años, a El Patagónico.

El hombre viaja en transporte público hace muchos años: “Yo empecé a viajar en colectivo cuando el boleto salía 50 centavos. Sé bien de lo que hablo, nunca fue bueno el transporte, siempre viajamos mal, amontonados, muertos de calor en verano y muertos de frío en invierno, pero como ahora nunca; es un desastre”.

Héctor, que trabaja en el rubro de la construcción, suele hacer viajes a distintos destinos debido a su trabajo: “la 3 que es la que más me tomo; antes salía a cada rato, ahora tenemos que esperar mucho y a veces viene llena y pasa de largo. Si tengo que ir a zona norte tengo que salir como dos horas antes porque no pasan más, te aburrís esperando, es muy difícil pagar tan caro un pasaje y encima viajar mal; no debería ser así”.

Hasta abril de este año el boleto tenía un valor de $244,43 en los tramos urbanos y $256,30 el interurbano. En dos meses se elevó a $814,09 y $853,62 respectivamente, lo que significa una carga importante para aquellos que utilizan diariamente el servicio.