Pais considera que las diferencias con la oposición son superables

El diputado oficialista Juan Horacio Pais reiteró la necesidad de dar tratamiento en la Legislatura a la restructuración de la deuda provincial. Aseveró que las diferencias con la oposición "no son irreconciliables" y que las observaciones que esta realiza "muchas veces son razonables".

Provincia espera que el proyecto oficial de la reestructuración de deuda pública sea tratado en las próximas sesiones de la Legislatura durante la primera quincena de agosto. Uno de los argumentos que esgrimió el ministro de Economía, Oscar Antonena, ante los diputados fue que la Provincia dispondría de 1.000 millones de pesos por mes.

Sin embargo, el funcionario advirtió que si no se consigue el objetivo, para cumplir con los pagos de la deuda, el Gobierno está dispuesto a afectar los ingresos de los municipios.

Es por eso que el titular del bloque de Chubut al Frente, Juan Horacio Pais apeló al compromiso y responsabilidad de los legisladores para que se trate el proyecto de ley en las próximas sesiones. “Se realizarán los aportes evaluaremos y trataremos de llegar a un consenso armónico y con el mayor apoyo político posible”, aseveró.

En cuanto a las dudas que tiene la oposición para acompañar el proyecto, el diputado consideró: “las diferencias no son irreconciliables y las observaciones que han realizado muchas veces son razonables, no veo grandes impedimentos por el lado que es el proyecto de ley. Sí han planteado que quieren algunos planes específicos económicos y le han requerido al ministro (de Economía) que presente alguna documentación con respecto a algunos temas. Subsanado esto no habrá ningún inconveniente para el tratamiento de este proyecto”, aseguró Pais.