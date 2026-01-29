Palazzo continúa su paso triunfal en la Osorno Cup

La categoría 2010/2011 derrotó a River de Córdoba, tras debutar con una victoria sobre Ovejería de Osorno.

El club Próspero Palazzo participa con gran éxito de la 9ª edición de la Osorno Cup. La institución de Km 9 dice presente en el torneo internacional con su categoría 2010/2011, a cargo del director técnico Héctor Villafañez y del preparador físico Julio Leiva, y tiene puntaje ideal tras disputarse las primeras dos fechas.

Este jueves, el “Aguilucho” superó 2-0 a River de Córdoba, con goles de Santino Ferreyra, de penal, y Santiago Figueroa, tras debutar con un triunfo por 1-0 frente a Ovejería de Osorno, con tanto de Lionel Utrera.

El plantel está compuesto por los arqueros Kevin Chávez y Benjamín Brekes; los defensores Erick Landivisnay, Gadiel Vergara, Jerónimo Commiso, Alejandro Huenuleff, Benjamín Sánchez, Santiago Figueroa y Edgard González; los mediocampistas Nehuén Calderón, Tiziano Calderón, Santino Ferreyra, Agustín Cardozo, Federico Figueroa, Benjamín Payaguala y Dylan Derra y los delanteros Román Miranda, Lionel Utrera, Rodrigo Morales y Agustín Marillan.