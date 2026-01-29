Palazzo continúa su paso triunfal en la Osorno Cup

El club Próspero Palazzo participa con gran éxito de la 9ª edición de la Osorno Cup. La institución de Km 9 dice presente en el torneo internacional con su categoría 2010/2011, a cargo del director técnico Héctor Villafañez y del preparador físico Julio Leiva, y tiene puntaje ideal tras disputarse las primeras dos fechas.
Este jueves, el “Aguilucho” superó 2-0 a River de Córdoba, con goles de Santino Ferreyra, de penal, y Santiago Figueroa, tras debutar con un triunfo por 1-0 frente a Ovejería de Osorno, con tanto de Lionel Utrera.
El plantel está compuesto por los arqueros Kevin Chávez y Benjamín Brekes; los defensores Erick Landivisnay, Gadiel Vergara, Jerónimo Commiso, Alejandro Huenuleff, Benjamín Sánchez, Santiago Figueroa y Edgard González; los mediocampistas Nehuén Calderón, Tiziano Calderón, Santino Ferreyra, Agustín Cardozo, Federico Figueroa, Benjamín Payaguala y Dylan Derra y los delanteros Román Miranda, Lionel Utrera, Rodrigo Morales y Agustín Marillan.