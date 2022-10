Para los geólogos, el movimiento milimétrico "es alarmante"

El informe del monitoreo aéreo fotogeológico de la zona crítica del sector noreste del Cerro Chenque fue contundente: el movimiento milimétrico detectado en campo es alarmante. El documento al que accedió El Patagónico fue presentado el lunes 3 de octubre y fue elaborado por el geólogo José Allard, responsable del monitoreo.

Entre las observaciones se destaca que la reducción de la calzada antes de la zona crítica es mínima y que “el personal de Tránsito no estaba presente durante la toma de las fotografías de la mañana (8:55), mientras que por la tarde (18:36) durante el vuelo de adquisición de fotos llegó al lugar una persona de tránsito”.

WhatsApp Image 2022-10-11 at 3.06.33 PM.jpeg

En la comparación de las fotos de ese lunes con otras obtenidas, el informe subraya que “previamente no muestra cambios en las fracturas a la escala observada”, aunque advierte que el relleno de la fractura maestra, entre los 10 y 12 metros, muestra un cambio en la textura y patrón al compararse con la foto del día 1/10/2022. “Este tipo de cambios ya había sido mencionado en el informe del 25/09/2022. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la última lluvia, es muy probable que el cambio en el relleno de la fisura se deba a movimientos milimétricos que desestabilizan el material, más que a cambios en la saturación de agua y la adherencia asociada del mismo. Esta observación se corresponde con las mediciones de terreno entre puntos de control que denotan un movimiento horizontal acumulado de 3 mm”, considera el documento.

“El movimiento milimétrico detectado en campo es alarmante ya que documenta la inestabilidad del sistema de bloques de la zona crítica. Este es imperceptible mediante monitoreos fotogeológicos como los llevados a cabo, salvo por indicios indirectos que solo se confirman con información in situ”, destaca el informe.

AVANZAR CON MEDIDAS URGENTES

En el documento se deja claro que es necesario avanzar de manera urgente con un monitoreo topográfico de alta resolución sobre los distintos bloques de areniscas que permitan medir desniveles verticales milimétricos y su evolución temporal. “Esta información se considera urgente, fundamental e irremplazable. Para esto se podría utilizar una estación total de muy alta resolución desde un punto fijo de referencia fuera de la zona crítica, o utilizar un scanner tipo LIDAR”, afirma.

También se destaca que sería muy importante incorporar algún tipo de dispositivo que mida inercialmente la posición de los principales bloques de areniscas en tiempo real y de manera constante, información que sería óptimo que se transfiera por telemetría a la cabina de monitoreo al pie del talud.

WhatsApp Image 2022-10-11 at 3.06.28 PM.jpeg

En la zona se avanza con un plan de contención en la base del talud y el documento recomienda realizar un modelado de las caídas de bloques potenciales que cuantifiquen la energía potencial y cinética que tendrían bloques de gran tamaño. “Esta información permitiría evaluar la eficiencia del esquema de contención parcial y/o total, evitando situaciones que incrementen el riesgo ante una falla en el sistema de protección”, subraya.

“Finalmente, se recuerda que los procesos de caída de rocas son rápidos a muy rápidos, lo cual limita el poder de reacción para minimizar los daños asociados. El flujo de tránsito denso del día de hoy (hace ocho días semana) tuvo una intervención parcial o ausente del personal de tránsito, al menos durante los vuelos. Esta situación plantea una inconsistencia en el monitoreo in situ, ya que su objetivo es la intervención automática e inmediata del tránsito. Este objetivo no podrá cumplirse si el personal no está disponible 24 horas en el lugar para minimizar los tiempos de reacción. Por lo tanto, se sugiere revisar y optimizar el protocolo de tránsito. Por otro lado, este debería incluir un escenario de corte total ante un potencial desprendimiento de gran escala que alcance la calzada de circulación en dirección norte, para lo cual hace falta personal al sur de la zona crítica”, subraya el documento firmado por el geólogo Allard.