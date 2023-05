Paula Trapani fue despedida y su lugar lo tomó Marcela Pagano

Paula Trapani fue desvinculada de manera abrupta de Radio Del Plata tras la llegada de Marcela Pagano y en una entrevista habló de esta situación.

Además, la periodista aclaró que su despido no fue a raíz de la incorporación de la exfigura de A24, y no descartó tomar medidas contra la empresa por la forma en la que la echaron.

En diálogo con Socios del Espectáculo, Paula Trapani expresó su malestar: "El programa terminó y empezó Marcela Pagano en el espacio que tenía yo hasta ahora. Mediodía con Paula se llamaba, no sé que pasó. Yo estaba como monotributista, y los que siguen contratados es porque son parte del staff de la radio. A mí me dijeron que necesitaban el espacio para otro programa y me avisaron con dos días de anticipación".

"Nunca me habían cuestionado el programa, y de repente empezaron una semana antes con que algo no andaba bien. Radio Del Plata no tiene medición, entonces no podemos guiarnos por eso, no hay números. Son muchos años en este medio, ya sé cómo son las cosas", agregó.

Sobre Marcela Pagano, Trapani aclaró que ella no tuvo nada que ver con su desvinculación de la radio. "¿Ese pre aviso acotadísimo y semana que empezaron tiene que ver con el correlato de lo que pasó con Marcela Pagano en América?", le preguntó el notero. "Entiendo que no, me parece que fue después que se conoció que la habían despedido de América", manifestó Paula. Y agregó: "Ella no se comunicó conmigo, no debería hacerlo. Yo no tengo trato con ella".

Respecto a si habló con los apoderados de la radio tras ser echada, la periodista explicó: "Tuve hace un tiempo una conversación con el dueño de la radio y con un director, que me comunicó esto. Estoy pensando en tomar medidas".