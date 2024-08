Paulo Dybala pierde 75 millones de dólares

En las últimas semanas, Paulo Dybala fue noticia debido a que estuvo muy cerca de pasar a jugar al fútbol de Arabia. Sin embargo, finalmente rechazó la oportunidad de pasar a aquel país, en donde le ofrecían un contrato de 75 millones de dólares. Ante esto, se dio a conocer que fue Oriana Sabatini quien desistió de esa oportunidad.

Sin lugar a dudas, la oportunidad de ganar 75 millones de dólares para Paulo Dybala era casi irresistible. Sin embargo, quien decidió ponerle un freno a esta oferta fue Oriana Sabatini. Se debe a que, a poco de casarse, fue la cantante la que lo empujó a desistir de esta oferta laboral.

Sucede que, para los futbolistas, pasar al fútbol de Arabia Saudita es garantizarse un futuro económico repleto de comodidades, para ellos y sus hijos. Sin embargo, hay ciertos matices, como por ejemplo el hecho de perder competitividad y probablemente el descenso final de su nivel futbolístico.

Sin embargo, ese no habría sido el problema de Oriana Sabatini. "Estamos hablando de mucha plata, como la de los contratos que se manejan a nivel internacional. Fueron 75 millones de dólares los que habría rechazado Dybala. No solamente porque lo llamó la Selección Argentina para jugar”, aseguró May Martorelli en Arriba Argentinos (El Trece).

“Aclaró hace pocos días que no aceptó este contrato porque puso sobre la mesa un montón de cuestiones que no tienen que ver con lo económico, como la familia y las necesidades de otros", agregó.

"Lo que trascendió fue que una de las condiciones que puso Oriana fue que le dijo que a ella no le sirve para nada irse a Arabia porque ella en Italia ya está acomodada. Tiene su vida, su carrera como cantante. Lo que habría dicho es: No me vengas a cambiar todo ahora", lanzó sobre la postura de Oriana Sabatini.

Más allá de lo que comentó la conductora, May Martorelli, lo cierto es que la política de la Roma, club en el que juega Paulo Dybala, era venderlo y no querían hacerlo a un club europeo ante el cariño que la gente tiene por él. Es por eso que, según contó Gastón Edul, era el club quien empujaba por sacarlo de Italia y no el propio jugador.

Si bien Oriana Sabatini habría jugado un rol importante en la decisión, el hecho de no haberlo incentivado a aceptar la oferta es lo que terminó provocando que finalmente se quede en la Roma. Es por eso que al dar este anuncio, se concretó el final feliz, ya que con esta decisión tomada Paulo Dybala volvió a ser convocado a la Selección Argentina.