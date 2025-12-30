Pelea en un colectivo de la línea 4 terminó con tres detenidos

Un violento episodio se registró este martes por la noche en un colectivo de la línea 4, interno 53, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, y culminó con la detención de tres personas.

Según informó la Policía del Chubut, alrededor de las 20:45 horas el Centro de Monitoreo alertó sobre una pelea entre tres sujetos a bordo de la unidad, quienes además estaban causando daños en el interior del colectivo. Ante la situación, el chofer detuvo la marcha del vehículo frente a la Comisaría Seccional Tercera.

Al arribar el personal policial, se constató que el colectivo presentaba el vidrio lateral izquierdo totalmente trizado. En ese momento, descendió un hombre que manifestó haber sido agredido físicamente por otros dos sujetos, a quienes señaló mientras se alejaban a unos 100 metros del lugar.

De inmediato, los efectivos procedieron a la aprehensión de los dos sindicados por los delitos de daños y lesiones. Posteriormente, al identificar al denunciante, se verificó que sobre el mismo pesaba un pedido de captura vigente, motivo por el cual también fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.