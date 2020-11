¿Peligra el inicio de la Liga Nacional?

El Sindicato de árbitros de básquetbol (Sarcoteba) anunció este martes la continuidad de las medidas de fuerza por la "falta de acuerdo" con la Asociación de Clubes de Básquetbol (AdC), a un día del reinicio de la Liga Nacional en las burbujas de Capital Federal, por el coronavirus.

"La CD de Sarcoteba informa que ante la falta de acuerdo con las autoridades de la AdC, se mantiene la medida de fuerza informada y adoptada", comunicaron desde el gremio.

Sin embargo, la AdC amenazó con involucra al Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina (Sadra) y así lo reconoció un delegado de la entidad, Raúl Gasca, quien comentó en Uno contra Uno radio: "Hace mucho tiempo que queríamos involucrarnos en el ámbito de la Liga Nacional y la Confederación. Los árbitros ya están en camino a Buenos Aires para dirigir la Liga Nacional".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Clubes, Gerardo Montenegro aclaró: "Si ellos no aceptan la propuesta, no podemos arrancar, no tenemos con quién arbitrar. Hay toda una organización que está dando trabajo y no la reconocen. Es una situación no deseada. Creía que lo que querían era volver a la competencia".

"Creo que todos pueden hacer una lucha sindical, pero no creo que este sea el momento para hacer un paro, en el medio de la pandemia", apuntó en diálogo con el mismo medio.

"Toda lucha sindical es válida, pero toda lucha sindical también tiene sus consecuencias. No podemos aparecer con algo nuevo cada 24 horas. Apelo que el sentido común nos ayude a resolver esta situación", cerró.

La AdC le elevará otra propuesta a Sarcoteba y en horas de la tarde comunicarán la decisión final para saber si finalmente la competición se abrirá mañana con el clásico entre San Martín y Regatas de Corrientes, a las 11, por la burbuja de la Conferencia Norte.