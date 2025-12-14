Pellandino ganó la final y Gallo se consagró en las TC Pista Pick Up

El comodorense Thomás Micheloud, con Ford Ranger, finalizó en el cuarto puesto durante la última fecha de la temporada corrida en La Plata.

Muchas cosas pasaron en la última carrera del año. Santiago Biagi, por un ligero toque, fue recargado, Tomás Pellandino, que venía segundo, ganó la misma, Juan Sebastián Gallo, con el campeonato asegurado, comenzó a sentir que un neumático trasero se desinflaba y dos hermanos, los Ochoa, completaron el podio.

Todo en la final que por la última fecha de las TC Pista Pick Up se completó este mediodía en el autódromo Roberto Mouras, de la ciudad de La Plata, informó la página de la ACTC.

Ganó Tomás Pellandino, con la Ford Ranger, segundo llegó, Joaquín Ochoa, también con Ford Ranger y el último escalón del podio, lo completó su hermano Benjamín, todos integrantes del equipo SAP Team y todos manejando una Ford, un acontecimiento inédito en el historial de la categoría. Cuarto, llegó el comodorense Thomás Micheloud, también con Ford Ranger y finalmente quinto, Santiago Biagi, luego del recargo, con la Toyota Hilux.

Capítulo aparte en esta definición, fue el campeonato logrado por el piloto de Baradero, Juan Ignacio Gallo, que tras culminar la carrera en el séptimo lugar, le alcanzó para conseguir el campeonato y festejar, con su familia la obtención de la Copa Shell Helix.

Juan Sebastián Gallo, es un ejemplo de trabajo y dedicación a la hora de atender y preparar su VW Amarok, pues lo hace con su familia y con un presupuesto acotado, trabajan a destajo para estar presentes en cada carrera, este domingo finalmente le llegó la recompensa, logró el tercer título en la historia de la categoría, que arrancó en el año 2023 cuando se consagró campeón el piloto Elio Craparo, con Toyota Hilux y en el año 2024 el halago lo consiguió el santafesino Ignacio Faín.

Y habrá fiesta en Baradero, sus 40.000 habitantes no solo vibrarán con el reconocido Festival de Rock que potencia a la ciudad bonaerense, sino también con el recibimiento a un gran campeón que llevará la copa más grande y que, como René Ducret, le devuelve a su gente un espacio en el automovilismo deportivo.

“Gran trabajo, del equipo y de cada uno de los chicos que no descansan para que yo tenga la mejor herramienta para este logro. Veníamos bien, pero de pronto empecé a sentir un movimiento raro en el tren trasero por lo que imaginé un neumático pinchado, preparamos todo en boxes, pero finalmente pude seguir adelante. Estoy feliz y este logro es para todo el equipo”, expresó Gallo.

“Juanse”, ganó tres carreras en la temporada y se lleva la Copa Shell Helix tras totalizar 192,5 puntos, 2do, Joaquín Ochoa: 164,5, 3ro. Benjamín Ochoa: 159, 4to. Thomás Micheloud: 153,5 y 5to. Marco Dianda: 137,5 puntos.

………………

Panorama – 14 vueltas

1º Tomás Pellandino (Ford Ranger) 21’26”561/1000

2º Joaquín Ochoa (Ford Ranger) a 0’157/1000

3º Benjamín Ochoa (Ford Ranger) a 0’744/1000

4º Thomás Micheloud (Ford Ranger) a 1’178/1000

5º Santiago Biagi (Toyota Hilux) a 4’036/1000

6º Juan Antonio Sandín (Ford Ranger) a 7’272/1000

7º Juan Gallo (Volkswagen Amarok) a 8’037/1000

8º Luis Catelli (Toyota Hilux) a 11’603/1000

9º Nahuel Cordone (Ford Ranger) a 18’780/1000

10º José Alberto Goya (Ford Ranger) a 21’400/1000