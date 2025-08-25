Pelota paleta: competencia, resultados y crecimiento para las mujeres del TyPAC

Tras la gran participación en la 2ª fecha del circuito patagónico, ahora proyectan junto a Comodoro Deportes lo que resta de la temporada.

Luego de la gran participación en la 2da fecha del circuito patagónico femenino de Pelota Paleta realizada en Río Colorado, las mujeres del Tiro y Pelota Auto Club (TyPAC) proyectan junto al Ente Comodoro Deportes lo que resta de la temporada.

En la planificación se incluyen las próximas fechas de la competencia patagónica que serán en Choele Choel (octubre) y Villa Regina (noviembre). Asimismo, Augusta Alves, quien tiene 12 años y ya fue convocada para entrenar en el CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) con la Selección Argentina, estará presente en el Argentino de Infantiles en San Luis (29, 30 y 31 de agosto).

Días pasados, Eve Hidalgo y Paola Ferrada tuvieron una gran actuación en la 2ª fecha del circuito patagónico y se ubicaron en la segunda posición de la categoría Goma A, donde también participó Augusta Alves. También compitió la dupla local compuesta por Luisa Villarroel y Analía Cepeda (cat. Goma B).

Ferrada remarcó que “estamos muy contentas por el torneo que hicimos, fuimos de menos a más, nos costó bastante porque la cancha de Río Colorado es difícil pero después nos acomodamos e hicimos un lindo torneo. Fue una final muy peleada con las chicas de Plottier, así que más que estamos felices con el subcampeonato”.

Y agregó que “fuimos en total cinco deportistas, este es el segundo patagónico que se hace en el año, en Puerto Madryn no pudimos estar pero la idea es poder estar en los que siguen en octubre y noviembre”

Sobre la reunión con los miembros de Comodoro Deportes y el acompañamiento a la actividad, la deportista valoró: “Le agradecemos muchísimo por el apoyo que nos vienen brindando desde el año pasado, ahora estuvimos planificando los viajes que siguen, se hace mucho más fácil con el acompañamiento de ellos”.

AUGUSTA ALVES CON FUTURO DE SELECCION

Augusta Alves sigue dando que hablar en la pelota paleta. Es que siendo la más joven del certamen, le otorgaron el premio a la mejor jugadora de la 2da fecha del circuito patagónico femenino.

En Río Colorado, Alves hizo pareja con una deportista de Luis Beltrán: “Me fui bien. Si bien no pasamos de zona con mi compañera, me dieron el premio a la mejor jugadora, me nombraron jugadora destacada”.

La comodorense tiene apenas 12 años, comenzó a jugar en 2021, y ya se mide con deportistas de las categorías mayores. A fines de agosto, tendrá un nuevo desafío y estará disputando el Campeonato Argentino de Infantiles en San Luis.

Además, fue citada para entrenar con la Selección Argentina en el CeNARD: “Estoy muy contenta, no me lo esperaba. Todavía no me notificaron cuando tengo que viajar a Buenos Aires pero lo estoy esperando con muchas ganas. Será una gran experiencia”, dijo Alves.