Carlos García ofreció toda su experiencia en Comodoro

El fin de semana, se realizó en el natatorio del Centro de Encuentro de Kilómetro 8 de Comodoro Rivadavia una capacitación en waterpolo.

Carlos García, conocido como Charly García, es un exnadador y waterpolista argentino y hace años se encuentra en la elite del waterpolo europeo. Es analista táctico y entrenador del equipo de waterpolo en el Club Natació Atlètic Barceloneta.

Además, integró el equipo de Waterpolo de Comodoro de la Liga Nacional B (2010), y también fue entrenador del equipo femenino de la ciudad llamado Las Guerreras, en ese mismo tiempo.

García, brindó toda su experiencia y técnica, el último fin de semana, en el natatorio Centro de Encuentro de Kilómetro 8 de Comodoro. La capacitación fue organizada por la Asociación de Waterpolo de Comodoro y acompañada por Comodoro Deportes.

En el natatorio del Centro de Encuentro de Kilómetro 8, estuvieron Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, y Martín Gurisich, de la Dirección General de Deportes.

El exnadador y waterpolista argentino, tras la clínica que ofreció luego de 15 años sin estar en Comodoro, expresó que “fue muy emocionante, tuve la posibilidad de conocer a Xavier Miarons (presidente de la Asociación de Waterpolo de Comodoro) hace un mes en Barcelona y me comentó la posibilidad de venir. Cuando me fui de Comodoro, en el año 2011, estuvimos trabajando con el equipo de Las Guerreras y yo soy de la idea de que hay que trabajar los cimientos, las bases. Si no tenemos formación, al final, el proyecto se nos cae”.

García, aseguró que la disciplina en la ciudad petrolera “viene siendo muy interesante el proyecto que está haciendo Comodoro, de darle interés no solo a la natación, al waterpolo y al desarrollar habilidades acuáticas. Es la idea de lo que vinimos a hablar aquí, de que un chico, o chica necesita dominar el cuerpo en el agua y una vez que se logra ese cometido desarrollar el deporte acuático es mucho más fácil”.