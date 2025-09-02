Pentatlón: Joaquín Serio participó en el Mundial U-19 de Lituania

El deportista de Sarmiento, que integró el seleccionado argentino, quedó en el puesto 38, de noventa competidores en su categoría.

Entre el 25 y 31 de agosto se desarrolló en la ciudad de Druskininkai, Lituania, el Mundial de Pentatlón Moderno para la categoría U-19. El evento de alto nivel, reunió a los mejores atletas de la disciplina del mundo y a los nuevos talentos que buscan dejar su huella en el deporte.

Entre ellos estuvo el chubutense Joaquín Serio, como parte integrante del seleccionado argentino que tomó parte de la contienda mundialista.

El deportista nacido en Sarmiento, becado por Chubut Deportes, tuvo una buena participación al quedar en el puesto 38, de 90 competidores en su categoría, quedando a muy pocos puntos de lograr un lugar en la final.

En lo que fue su primera participación en el evento deportivo más importante del año de la disciplina, Joaquín logró el puesto 10 de 31 de la serie A, recalcando que fueron tres series de 31 participantes cada una. Además, alcanzó el puesto 14 en la competencia por equipos, junto a Franco Serrano y Ali Villamayor, destacando que tuvo la posibilidad de competir y medirse con atletas del más alto nivel mundial.

Ahora, el próximo objetivo para Joaquín Serio serán los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) de Rosario, que estarán iniciando el próximo martes 9 de septiembre y se extenderán hasta el viernes 12, representando a la provincia de Chubut.