Pérez y Caillava ejercieron en Córdoba la pediatría ilegalmente

Un enfermero que trabajó en un centro de salud en Córdoba fue el autor de la denuncia: ''Me di cuenta que estos no sabían nada''.

Una nueva declaración apunta a María Victoria Caillava y Carlos Pérez, quienes están detenidos por su presunta implicación en el caso de Loan Peña, que lleva desaparecido 44 días. Esta vez, un enfermero fue quien apuntó contra la pareja.

En diálogo con C5N, el enfermero Carlos Martín Ramírez aseguró que declaró bajo juramento que tanto Caillava como Pérez ejercieron ilegalmente como pediatras en un centro de salud: "Me di cuenta con el tiempo, tengo mucha experiencia en salud, trabajé 10 años en terapia intensiva. Me di cuenta que estos no sabían nada".

Además, dio detalles sobre el modus operandi del matrimonio: "Integraban una banda. Robaban los medicamentos, le robaban la leche a los chicos, comían asado, tomaban vino, metían adolescentes a la cama". Y precisó que era ''una asociación ilícita, son como 15 entre ellos Pérez y Caillava''.

También expresó que cuando descubrió ''que eran médicos truchos'' los denunció, el pasado 2 de noviembre de 2023. ''Hasta el día de hoy quedaron en llamarme para que amplíe la declaración y nunca me llamaron. Cuando quedan detenidos en Corrientes, ahí los reconocí'', precisó.

Por último, destacó que el centro de salud en el que los conoció en Córdoba en el año 2020 ''era tierra de nadie'', donde hacían guardias de 24 horas, quedándose a dormir. "Atendían 10 personas por día, tenían contacto directo con menores, durante un año aproximadamente'' y "trabajaban en otro centro de salud a unos kilómetros de ahí", detalló.