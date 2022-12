Periodista de El Trece cruzó a Bullrich en vivo: "Me repugna"

Patricia Bullrich se vio acorralada en la mesa de Juana Viale en El Trece tras una acotación de Mario Massaccesi en un debate sobre la Justicia argentina. La presidenta del PRO debió enfrentar al periodista tras un fuerte descargo sobre los privilegios de los jueces.

Juana Viale le consultó a Massaccesi si confiaba en la Justicia del país y él respondió que no confiaba. "Caemos en lo mismo que está planteando; según cómo es el fallo, confío o no confío. Si me absuelven, me quedo callado la boca, sino me absuelven, entonces protesto", soltó sin tapujos el periodista y el rostro de la exministra se transformó.

"No quiero decir eso", respondió Bullrich, tajante. "Yo lo que te pregunto es, ¿confiás en una Justicia donde los jueces todavía gozan de privilegios respecto al resto de los ciudadanos? Y no estoy hablando del fallo puntual de Cristina, digo en general, tenemos jueces que todavía tienen privilegios de todo tipo, mientras el pueblo se está muriendo de hambre. Nadie, desde el '83 a esta parte, movió un dedo para nivelar estos privilegios. Una Justicia con privilegios, me repugna", enunció Massaccesi.

Bullrich se mostró a favor de las declaraciones del periodista en relación a los privilegios de los jueces y agregó: "Yo fui tres veces diputada, dos veces votamos terminar con el que no pagaran impuestos a las ganancias los jueces. Las dos veces nos lo declararon inconstitucional. Entonces buscamos una salida: lo que ya está rige por la ley anterior, pero lo que viene comienza a pagar ganancias".

"En el país tenés 24 provincias que tienen la Justicia de la gente, de todos los días, la que atiende a la gente todos los días. Ese núcleo es el que nosotros tenemos que desestructurar en esa relación fea con el poder, esa relación que es poco sana con el poder político", sumó Bullrich.

Masssaccesi cerró su descargo con un cruce contundente a la política: "O sea que admitís que la Justicia está contaminada por el poder político. Me genera mucha preocupación que lo admitas, me parece tremendo. Admitirlo, así tan suelta de cuerpo. Me genera esto de las dudas que estábamos hablando".