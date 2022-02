Pese a las disculpas, Messi dejó de seguir a Lali Espósito

Luego de que la cantante Lali Esposito le pidiera disculpas al capitán de la Selección Argentina por subir historias a la lista de "Mejores Amigos" de su Instagram "gritando", sin saber que el futbolista la seguía, parece que este no aceptó el pedido. Lionel Messi dejó de seguir a la actriz en la red social.

"No iba en pedo pero parece que voy pedo todo el rato", confesó entre risas Lali sobre las historias y le habló directamente a Messi: “Leo te juro que yo no soy así todo el rato, te quiero y si pensás que no estoy bien: tenés razón, pero no me dejes de seguir". Parece que el futbolista no le hizo caso, ya que según reveló el periodista Angel de Brito en su cuenta de Twitter, la cuenta oficial de Instagram de Lionel ya no sigue a Espósito.

En el programa "El Hormiguero", de la televisión española, la cantante y actriz argentina contó que en sus "mejores amigos" de Instagram se encontraba el capitán de la Selección. No solo eso, sino que dijo sentirse avergonzada al ver que el deportista vio parte de su contenido "exclusivo".

Al contar que en sus redes sociales tiene millones de seguidores, Lali dejó en claro que creó su "lista privada" para subir videos y fotos donde nadie se sienta ofendido. "Yo tengo 'Mejores amigos' porque tengo un humor ácido y a veces jodo con cosas que digo ‘entre 10 millones de personas no quiero ofender a nadie ni que nadie diga ¿qué le pasa a esta loca?", dijo, y agregó: “Entonces subí algo bizarro y gracioso de mi vida, jodiendo con un amigo. Y de pronto veo que lo había visto Leo Messi. Me dio un poco de cosa que vea mi cara social con mis amigos, gritando”, dijo con cara de sorprendida ante la audiencia.