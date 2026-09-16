Pesquera de Madryn deja sin empleo a 27 trabajadores

La empresa argumentó que no puede sostener la actual plantilla durante el período que transcurre entre las temporadas de pesca de aguas nacionales y provinciales.

Un nuevo conflicto laboral se generó en la planta de Estrella Patagónica, ubicada en el parque pesquero de Puerto Madryn, luego de que la empresa enviara 27 telegramas de despido a trabajadores efectivos.

La firma comunicó el cese de los vínculos laborales el pasado 11 de septiembre y fundamentó la decisión en cuestiones operativas y en la imposibilidad económica de sostener la actividad durante el período que se genera entre las temporadas de pesca de aguas nacionales y provinciales.

En los telegramas, la empresa comunicó que prescindía de los servicios de los trabajadores “a partir del día de la fecha” y sostuvo que la medida responde a la necesidad de alcanzar un equilibrio funcional y económico que permita garantizar la continuidad de la firma y el mantenimiento de los puestos de trabajo durante ambas temporadas.

Tras conocerse los despidos, trabajadores y representantes del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) realizaron un reclamo pacífico en los portones de acceso a la planta, donde se produjo la quema de neumáticos.

La situación motivó además la intervención de la Secretaría de Trabajo, cuyos representantes se hicieron presentes para constatar el conflicto. Ahora se aguarda que la cartera laboral dicte la conciliación obligatoria.

José Díaz, dirigente del STIA, cuestionó los argumentos planteados por la empresa y afirmó que “las cartas documentos son sin motivo, son despidos sin causa”.

El dirigente explicó que este martes concurrieron a la planta con el objetivo de dialogar con la patronal y recibieron como respuesta que la firma no puede mantener la plantilla fuera de las temporadas de pesca de Nación y Provincia debido a la falta de actividad.

“Nosotros decimos que no es un tema nuestro. Si ellos no trabajan fuera de temporada, es porque ellos deciden no hacerlo. No porque sea un tema de la gente o porque la gente no quiera laburar. La gente lo que quiere es laburar todo el año”, sostuvo Díaz.

En tanto, la empresa indicó en las comunicaciones laborales que la liquidación final, incluida la indemnización correspondiente por ley, junto con la certificación de servicios y remuneraciones, quedará a disposición de los trabajadores dentro de los plazos y condiciones establecidos legalmente.

Los telegramas no consignan los montos correspondientes a las liquidaciones ni una fecha específica de pago.

Por el momento, trabajadores y gremio aguardan una definición de la Secretaría de Trabajo respecto de la conciliación obligatoria, que permitiría iniciar una instancia de negociación entre las partes y retrotraer el conflicto al estado previo a la recepción de los telegramas de despido.