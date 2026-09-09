Chubut destronó a Buenos Aires y lidera las descargas pesqueras del país

La provincia acumuló 257.568 toneladas entre enero y septiembre y quedó por encima de Buenos Aires, que registró 254.498 toneladas.

Chubut quedó por primera vez al frente del mapa pesquero argentino en volumen de descargas marítimas. Entre el 1 de enero y el 1 de septiembre de 2026, los puertos de la provincia concentraron 257.568 toneladas, sobre un total nacional de 642.955 toneladas.

El registro surge de cifras difundidas por el Ministerio de Economía de la Nación y ubica a Chubut por encima de Buenos Aires, históricamente dominante en la actividad por el peso del puerto de Mar del Plata. La diferencia entre ambas provincias fue de 3.070 toneladas.

El desempeño chubutense estuvo fuertemente asociado a la zafra de langostino en aguas provinciales y al movimiento sostenido de la flota costera y artesanal hacia las terminales de Rawson, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia. La actividad mantuvo un flujo constante durante el período relevado y tuvo su correlato en el procesamiento de las capturas en las plantas terrestres de la zona.

Detrás de Chubut quedó Buenos Aires, con 254.498 toneladas. Entre ambas provincias concentraron casi el 80% de las descargas pesqueras registradas en el país. Santa Cruz ocupó el tercer lugar, con 109.890 toneladas, seguida por Tierra del Fuego, con 17.685, y Río Negro, con 3.312 toneladas, mientras atraviesa su tercer año consecutivo bajo emergencia pesquera.

El informe nacional también ubica a Chubut como la provincia con mayor volumen de descargas de calamar y señala su liderazgo en las capturas de langostino provenientes de aguas nacionales.

A ese desempeño se suman las descargas de merluza hubbsi: 15.554 toneladas fueron registradas en Comodoro Rivadavia y otras 14.049 en Puerto Madryn durante el período analizado.

El salto al primer puesto nacional coloca a Chubut en una posición central dentro de la actividad pesquera argentina y expone el peso que tienen sus recursos marinos y sus terminales portuarias en la estructura productiva patagónica y nacional.