Petroleros levantó el paro anunciado para mañana

La Cuenca del Golfo San Jorge consiguió aire después de semanas donde se puso en juego la paz social. El Sindicato de Petroleros Privados de Chubut levantó el paro general -anunciado para este miércoles-, tras el compromiso del Ministerio de Economía de la Nación de facilitar las importaciones de insumos para Chubut y que las operadoras acordaran subir equipos perforadores.

La medida fue anunciada por el titular del gremio, Jorge Avila, quien adelantó que la próxima semana continuarán las negociaciones con YPF y Tecpetrol. “La verdad es que no estamos contentos, pero hemos tratado de resolver los problemas graves que teníamos en la cuenca”, subrayó el dirigente gremial en diálogo con La Petrolera.

Tal como informó El Patagónico, la empresa del Grupo Techint decidió levantar el perforador en El Tordillo después de realizar 6 pozos en busca del petróleo no convencional de la formación D-129. Los resultados no fueron los esperados y el equipo dejará de operar en el yacimiento. La baja es sensible, pero desde el Sindicato de Petroleros Privados de Chubut aseguraron que se buscará una alternativa para que los trabajadores no pierdan sus puestos.

Avila sostuvo que los trabajadores “se van a poder ir tranquilos a su casa con una jubilación digna, como se la merecen los petroleros”.

El compromiso de levantar las medidas de fuerza está basado en no entorpecer la activación de los equipos en la región. “Capsa va a subir un perforador y un workover; Pan American va subir otro perforador e YPF se comprometió a mantener hasta fin de año el perforador de AESA. Entonces, no podemos tomar decisiones alocadas porque generaríamos un camino sin salida”, añadió Avila.

Sin embargo, manifestó que “sabemos que a fin de año, si no peleamos nuevas condiciones; si no logramos encontrar nuevos yacimientos y si no logramos que haya una intención de encontrar algo nuevo, indudablemente nos vamos a encontrar con una barrera mucho más peligrosa que esta que sufrimos ahora”.

TECPETROL, UN PROBLEMA A RESOLVER

Las negociaciones con Tecpetrol continúan abiertas. El panorama es complicado y el gremio de petroleros acusa a la compañía de no querer avanzar en un acuerdo. “La semana que viene nos sentaremos a discutir a ver dónde estamos parados y qué vamos a hacer”, destacó Avila, para acotar que “habrá que seguir esperando el compromiso de Tecpetrol porque las demás empresas han asumido compromisos y por eso es que hay una mesa para que salgan equipos”.

El sindicato que conduce Avila también se sentará a negociar con YPF para que se brinden contratos más extensos. “A YPF le estamos pidiendo que dé contratos a todas las firmas de la región. No puede ser que tengamos empresas que laburen con un contrato de tres meses. ¿Cómo pueden cambiar cubiertas de un camión con un contrato de esos?”, se preguntó.

“Si YPF no accede a los contratos y quedamos en el camino, sin lugar a dudas también vamos a tener problemas. Ninguna empresa tiene un contrato que diga ‘vamos a laburar tres años’. Son dos, tres o cinco meses y así ninguna empresa va a poder subsistir en el mercado”, afirmó.