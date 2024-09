Petroleros Privados conforma observatorio social en conjunto con Pan American Energy

El líder sindicalista y diputado nacional por la provincia de Chubut, Jorge "Loma" Ávila, participó esta mañana de un encuentro con autoridades de la operadora, entre ellos Patricio y Juan Martín Bulgheroni, junto a miembro de la Comisión Directiva del Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables de Chubut.

Al respecto, ‘Loma’ indicó que “lo más importante de esto es que se pudo tener el plan de inversiones de PAE para el año que viene, que casi es el mismo que en 2024, lo que para eso nosotros es bueno, porque nos garantiza que vamos a tener estabilidad laboral. También es verdad que vienen algunos cambios, que ya los anticipamos hace bastante tiempo, y que van a surgir a medida que los transportes de Equipos empiezan a desaparecer, que algunos equipos se dediquen a ese campamento, y probablemente la actividad va a caer”.

“Más allá de eso, no se van a perder puestos laborales, sino que se van a garantizar que todo el mundo tenga su Trabajo como corresponde. Lo hicimos, de hecho, hace poquito con Servicom, cuando toda la gente fue despedida, y la pudimos aguantar hasta este mes, y ya empezaron a trabajar en toda la actividad y a recuperar su puesto de trabajo. Lo mismo estamos haciendo con PeCom e YPF”, analizó.

Ávila sostuvo que, en base a eso, “lo mejor que vino a interpretar esta negociación de mesa social, es mirar el futuro, y que hay nuevas herramientas que están llegando, y eso probablemente va a poner en jaque a muchos sectores de trabajo, pero también le va a dar a otros una productividad enorme que hoy no la tienen”.

“Lo mejor para nosotros hoy en día, es pensar que hay un futuro, un camino y que estamos todos medianamente resguardados, siempre buscando una salida como hacemos nosotros para que la gente tenga Trabajo”, dijo en un marco donde la Institución ha sido permanentemente garantía de Paz Social en la región bajo sus mandatos.

En ese marco, expresó que “lo más difícil de esto hoy desde una Cuenca madura como la nuestra, es estar en el medio de lo que pueden ser dos cuencas importantes como Palermo Aike y Vaca Muerta, En el medio quedamos nosotros sin ese recurso, sin encontrar una formación como la D, que nos dé la posibilidad de encontrar ese recurso”.

Sin embargo, comunicó que “hay un entusiasmo, buena voluntad y acompañamiento de toda la Comisión Directiva, que entiende que los cambios están y que uno los va a tener que enfrentar de la mejor manera posible, pero también asegurándonos que -en el medio- todos los puestos laborales de nuestra gente están garantizados, porque nosotros podemos poner sobre una mesa cualquier cosa, menos discutir los puestos de Trabajo”.

Del encuentro con dos de los máximos directivos de Pan American en particular, el titular del Gremio más poderoso de la región subrayó que éstos le han expresado la importancia y la trascendencia que sigue teniendo Cerro Dragón para la compañía: “se va a mantener toda la actividad como estaba prevista y eso para nosotros es importante porque es Trabajo para nuestra gente y ojalá todos aprendan a cuidarlo ya que no hay laburo en otros lados y si no hay que bajarse a otra provincia; entonces lo poco que tenemos lo tenemos que cuidar y proteger entre todos”, concluyó.