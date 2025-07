Pettinato atacó el folklore argentino y le respondieron con dureza

La polémica se desató tras unas declaraciones del conductor y músico Roberto Pettinato en su programa de streaming, donde expresó que el folklore argentino “lo avergüenza” y que “no lo entiende”. Sus palabras generaron una fuerte reacción en redes sociales y entre referentes de la música tradicional argentina. Uno de los que alzó la voz fue el reconocido cantautor santafesino Orlando Vera Cruz, quien en una entrevista exclusiva con EME Medios salió al cruce con un mensaje tan crítico como apasionado.

“Usted tiene razón, no tiene información de su tierra. Posiblemente recibió más información de Liverpool que de su tierra”, afirmó Vera Cruz, en una intervención que mezcla ironía y denuncia. Según el músico, la falta de conexión de Pettinato con el folklore no es casual: “Para entenderlo, tiene que tener cultura de su tierra, y a usted no se la dieron”, remarcó, aludiendo a una carencia cultural impuesta desde ciertos sectores.

Vera Cruz también recordó un viejo episodio en televisión donde, según relató, Pettinato se burló de él desde su lugar de poder en los medios: “Usted estaba con todo el poder de su analfabetismo, como un académico analfabeto en la televisión del país”.

En sus declaraciones, el referente del folklore nacional contrastó la admiración de Pettinato por íconos internacionales como Freddie Mercury o Tina Turner con su menosprecio por la música popular argentina. “El folklore argentino es el pueblo, hermano. No hagas hablar del folklore nuestro”, afirmó, en sintonía con el músico Lázaro Caballero, quien también le respondió a Pettinato desde el escenario del Festival El Poncho 2025, en Catamarca.

El cantautor santafesino fue más allá y criticó un modelo cultural que, según él, ha invisibilizado deliberadamente la figura del gaucho. “En Norteamérica potenciaron al cowboy con 80 mil películas. Acá, al gaucho se lo escondieron y encima hablaron mal de él. Es un proyecto imperialista”, denunció.

Por último, invitó a Pettinato a reflexionar: “Transformese en un hombre culto, no en un hombre inculto con poder, aunque usted ya lo perdió”. La respuesta de Vera Cruz se suma a un creciente coro de voces del ámbito musical y popular que rechazaron los dichos del ex Sumo. “Con el folklore no se metan, porque saltamos todos”, expresó también Lázaro Caballero desde Catamarca.

La controversia continúa generando repercusiones en redes sociales, especialmente en provincias con fuerte arraigo folklórico como Salta y Jujuy, donde cientos de usuarios defendieron con orgullo la música que consideran parte esencial de su identidad.