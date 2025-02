Pichetto se burló del charango e hicieron fila para responderle

Los dichos del ex senador rionegrino hasta generaron un “charangazo” frente al Congreso de la Nación.

El varias veces senador rionegrino y ahora diputado bonaerense Miguel Ángel Pichetto se ganó un montón de enemigos en ámbitos folklóricos del país. En una entrevista que sostuvo con Ernesto Tenembaum y María O’Donnell, el ex hombre fuerte del peronismo rionegrino señaló que “el charanguito y la música del norte no tienen nada que ver con Argentina”. El repudio no se hizo esperar y hasta generó una movilización que iba a concretarse en Buenos Aires.

Para responder la insólita aseveración del legislador nacional, usuarios de redes sociales empezaron a compartir videos en los que registraron interpretaciones de charangos. Otros eligieron destacar la figura de Jaime Torres, célebre músico de Tucumán que falleció en 2018 y que precisamente se consagró a difundir el instrumento por escenario europeos y de otras latitudes.

Pero quizá la reacción más enérgica fue la del guitarrista Juan Falú, quien también publicó un video, pero no para reproducir música. “Diputado multicolor Pichetto, usted me hizo recordar una expresión de mi viejo cuando quería definir a los sabihondos que escondían su ignorancia tras algunos títulos de libros y mucha gestualidad académica para no decir nada o decir pavadas. Era: el boludo solemne”, sorprendió el músico.

“Usted agredió un símbolo de la cultura”, señaló el también tucumano, que evidentemente acusó recibo de la llamativa agresión del diputado. Dijo que “no podrá conocer (las culturas norteñas) porque no le da la sensibilidad, ni su modo particular de celebrar la patria, ni su modo especulador y oportunista de encarar la política”. Añadió el guitarrista que “la política debe ser virtuosa, Pichetto, pero usted la ensucia. Trae esa máscara de intelectual capaz de acumular informaciones, pero nunca de albergar saberes”, entre otros conceptos igualmente descalificadores.

Por su parte, el charanguista Rolando Goldman, uno de los referentes actuales del instrumento, convocó a charanguistas, estudiantes, luthieres, docentes y demás a una concentración frente al Congreso. “También a quienes quieran sumarse para plantar bandera desde nuestra cultura popular, soberana. Vamos a repudiar, desde el amor por nuestra música y nuestra cultura, los conceptos de odio y desprecio del diputado Miguel Angel Pichetto. Traé tu charango. Alcemos los charangos, síntesis de nuestra cultura popular”, exhortó el músico.

Más formalmente, también respondió las apreciaciones del diputado nacional el ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas. El funcionario le dijo a una agencia de noticias: “Es increíble que un dirigente que ha atravesado tantas gestiones políticas, que fue tantos años senador nacional y que debería conocer la idiosincrasia de nuestro pueblo, desconozca por completo la cultura del norte argentino”.

Al contrario, Posadas calificó al charango como “uno de los baluartes más importantes del país”. Definió que “somos una nación con un crisol de culturas, y eso es nuestra riqueza. La Argentina no es solo el puerto y la Pampa: también es el sur, Cuyo, el Litoral y, por supuesto, el norte”, señaló. “Nuestra cultura no se construyó solo con los que bajaron de los barcos. También somos parte de la cultura andina, que nos enriquece, nos fortalece y nos enraíza”, contraatacó.