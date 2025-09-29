Piden apartar a Espert de la Comisión de Presupuesto por su vínculo narco

Germán Martínez solicitó que el diputado de La Libertad Avanza deje la presidencia de la Comisión tras admitir que viajó en el avión de Fred Machado, empresario arrestado y con pedido de extradición en EE.UU. Espert niega haber recibido aportes y habla de “campaña sucia”.

El bloque de Unión por la Patria, encabezado por Germán Martínez, reclamó que José Luis Espert deje la presidencia de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. La petición se fundamenta en las denuncias que vinculan al legislador de La Libertad Avanza con Fred Machado, empresario argentino detenido en Río Negro y requerido por la Justicia de Estados Unidos por narcotráfico y fraude.

En declaraciones televisivas, Espert admitió que viajó en el avión privado de Machado en 2019 para presentar su libro en Viedma, pero negó haber recibido aportes económicos del empresario. Sostuvo además que desconocía las actividades ilícitas atribuidas a Machado y consideró las acusaciones como parte de una “campaña sucia” en su contra.

“Si yo hubiera sabido que esa persona estaba involucrada en delitos, no le estaría agradeciendo públicamente”, señaló el legislador, quien además vinculó las denuncias al kirchnerismo. Espert también desafió a sus críticos, especialmente a Juan Grabois, a formalizar la denuncia judicial correspondiente.