Piden un juicio abreviado para un acosador, ladrón y maltratador

Se trata de Oscar Andrada, quien en la ciudad de Sarmiento desobedeció en varias oportunidades la orden de no acercarse a su expareja. No solo incumplió con ello, si no que le robó un televisor; la insultó y hasta la hostigó en su trabajo, generando que fuera trasladada de sector.