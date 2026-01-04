Pío Bonacci refuerza a Deportivo Madryn

El delantero, de 27 años, se suma al elenco chubutense con miras a una nueva temporada de la Primera Nacional.

Deportivo Madryn continúa reforzándose con miras a una nueva temporada de la Primera Nacional, cuyo comienzo está previsto para el primer fin de semana del mes de febrero.

En ese contexto, la entidad “aurinegra” incorporó en las últimas horas a Pío Bonacci.

El flamante refuerzo, que será dirigido por Cristian Díaz, es un delantero de 27 años y llega de vestir la camiseta de Deportivo Maipú de Mendoza, donde en 35 partidos, convirtió ocho goles.

En su trayectoria, registra pasos por San Martín de Tucumán, Almirante Brown de Isidro Casanova, Ñublense de Chillán (Chile), entre otros clubes.

Por otra parte, el último viernes y con nueva indumentaria, el Deportivo Madryn dio comienzo a sus trabajos de pretemporada.

Este sábado, mientras tanto, se sumó otra de las nuevas incorporaciones. Se trata del colombiano Mauricio Cuero, de gran experiencia en el fútbol de la Primera división de la Argentina y de otros clubes del exterior.