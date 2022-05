Plantearán un amparo por la falta de informes sobre la emergencia hídrica

La crisis hídrica se extiende y no hay soluciones. La preocupación es cada vez más grande debido a que los meses pasan y el verano está cada vez más cerca. El Gobierno provincial no activa los mecanismos necesarios y tampoco brinda la información necesaria. Esto llevó a que el edil comodorense de Juntos por el Cambio, Tomás Buffa, adelantó que presentará un amparo debido a que el Ministerio de Infraestructura y el Instituto Provincial del Agua (IPA) no brindaron el informe auténtico, íntegro, fiel y completo en el Concejo Deliberante.

Tal como informó El Patagónico, el pedido de informes fue realizado el 5 de mayo, por lo que los funcionarios tenían diez días hábiles para entregar los documentos con número de expedientes y certificaciones de las políticas públicas que se han tomado desde la emergencia hídrica, que fue sancionada el 21 de agosto de 2021.

Esto implicaba que el ministro de Infraestructura, Gustavo Aguilera, y el titular del IPA, Nicolás Cittadini, deberían contestar 13 consultas sobre las medidas que adoptaron en el marco de la crisis hídrica.

El viernes se cumplió el tiempo límite para que los funcionarios provinciales entregaran el informe, pero esto no sucedió. En consecuencia, Buffa manifestó que presentará una acción de amparo para que Provincia brinde los documentos necesarios.

En diálogo con El Patagónico, el edil sostuvo que el lunes se presentará ante la Justicia. “No han tenido ningún tipo de respuesta sobre el informe que nosotros pedimos. Por eso el lunes tendremos habilitada esta instancia donde presentaremos un amparo pidiendo la misma información con la misma presentación que se hizo, pero ahora que sea ordenado judicialmente para que nos presenten lo que pedimos”, aseguró.

Sobre los tiempos de respuestas, Buffa consideró que deberían ser breves. “Son tiempos de la Justicia, pero deberían ser breves. Solo nos queda esta instancia porque no nos han contestado nada de lo que pedimos”, destacó.

“TAMPOCO SE QUIEREN PRESENTAR”

En las primeras sesiones de abril de este año, los ediles aprobaron el proyecto de expresión de deseos para que Aguilera y Cittadini asistan al Concejo para “poder informar las tareas realizadas desde la declaración de la emergencia hídrica hasta la fecha, y cuál es el plan de acción futuro para paliar las consecuencias de la crisis hídrica que vive la cuenca del río Senguer”.

Ninguno de los funcionarios se presentó, pese a que manifestaron públicamente que “estaban dispuestos a asistir dónde sean invitados”. “Cittadini dijo que con gusto iría si recibía la invitación, pero nunca se presentó en el Concejo. Lo estamos esperando”, aseveró Buffa.

Aguilera y Cittadini sí se presentaron en la Legislatura provincial, pero el concejal afirmó que no ha tenido más información de la que circuló en los medios. “No he tenido más información de la que ha trascendido en los medios. No he recibido nada. Esperemos que conteste”, destacó.