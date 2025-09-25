Poesía y pintura para celebrar el Día de las Bibliotecas en Astra

El domingo 28 de septiembre desde las 15 horas habrá actividades abiertas al público con lecturas, juegos poéticos y una instalación visual que reúne poesía y obras del artista comodorense César Barrientos. La entrada es libre y gratuita.

Durante septiembre, las bibliotecas de todo el país celebran su día con propuestas que buscan acercar a la comunidad al mundo de los libros. En Comodoro Rivadavia, la Biblioteca Popular de Astra invita este domingo 28 de septiembre, desde las 15 horas, a una jornada de encuentro con la lectura y el arte, con entrada libre y gratuita.

El programa incluye charlas, lecturas compartidas, juegos poéticos y una instalación visual pensada para recorrer en familia, donde la poesía se combina con pinturas del artista local César Barrientos.

Barrientos nació en 1978 en el barrio La Floresta y desde muy pequeño comenzó a expresarse a través del dibujo. Con el tiempo, desarrolló un estilo propio que combina paisajes urbanos, escenas de la ciudad y una mirada sensible sobre los barrios de Comodoro. Autodidacta en gran parte de su recorrido, formó parte de colectivos como “Arte en los Barrios”, que le permitieron consolidar su técnica y comenzar a exponer.

Su obra se caracteriza por un cruce entre fantasía y realidad, plasmado en imágenes que recuperan tanto memorias personales como paisajes reconocibles de la capital petrolera.

Hoy, con más de dos décadas de trayectoria, continúa produciendo y mostrando sus pinturas en distintos espacios culturales de la ciudad y la región. Su participación en esta propuesta de la Biblioteca Popular de Astra refuerza la idea de que la lectura y el arte son herramientas colectivas, capaces de abrir miradas y generar nuevos encuentros.