Polémica con la novia de Martín Demichelis

Lo que parecía una escapada romántica terminó convirtiéndose en una bomba mediática. Una discusión a los gritos en un parador de Uruguay no solo expuso un momento incómodo de Martín Demichelis, sino que abrió una polémica inesperada alrededor de su nueva pareja, Micaela Benítez, quien quedó en el centro de versiones tan explosivas como delicadas.

El episodio ocurrió días atrás en el estacionamiento de La Susana y fue suficiente para que el foco se corriera del ex DT de River hacia la mujer que lo acompañaba. Según trascendió, el entorno más cercano de Demichelis no estaría conforme con la relación y habría encendido señales de alerta que, con el correr de las horas, empezaron a circular con fuerza en televisión.

La información más contundente se conoció en Lape Club Social, donde Martín Salwe aportó un dato que generó revuelo inmediato. “A Martín le dijeron: cuidado porque esta chica viene del rubro de ser acompañante vip”, lanzó el periodista en el programa de América, citando conversaciones privadas entre el exfutbolista y sus amigos más íntimos.

Lejos de quedar ahí, Salwe profundizó sobre los cuestionamientos que habrían llegado desde ese círculo de confianza. “¿Es tu pareja? ¿Es tu chica? ¿Estás chongueando con ella? ¿O es tu acompañante?”, enumeró, dejando en evidencia la desconfianza que rodea al vínculo y la falta de consenso sobre qué tipo de relación mantienen.

Según lo relatado al aire, el rumor tendría su fundamento. “Hay antecedentes de esta chica, la han conocido en ese rubro de ser acompañante vip”, agregó el periodista, quien también aclaró que Benítez tiene un centro de estética en zona norte, dato que convive con las versiones que hoy la rodean.

La duda central es si Demichelis conocía o no ese pasado laboral. Para Salwe, la respuesta llegó de manera abrupta. “Ahora lo sabe porque el fin de semana un amigo le dijo: ‘¡salí de ahí!’”, remató, dando a entender que la advertencia fue directa y sin rodeos tras el episodio en Uruguay.

En ese contexto, el panel se detuvo a explicar de qué se trata el trabajo de “acompañante VIP”, para despejar interpretaciones erróneas. “Acompañar en los vuelos a gente soltera, a los traslados y estadías en los hoteles también”, detalló Salwe, antes de marcar una diferencia clave entre ese rol y una pareja formal.

“Una acompañante no es tu pareja oficial. Es una persona que se viste bien, se maquilla bien y mantiene siempre una presencia elegante y discreta”, explicó. Y cerró con datos concretos: “Es un trabajo. Todo se paga y tiene tarifas… Las jornadas valen entre 1.000 y 2.000 dólares. Puede incluir un vínculo sexual o ser solo compañía”. Mientras tanto, Demichelis guarda silencio y la polémica, lejos de apagarse, sigue sumando capítulos.