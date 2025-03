Policía arrepentido habló del operativo falso que habría organizado Piccirillo

Un policía de la Ciudad arrepentido declaró este miércoles en la causa que investiga al financista Elías Piccirillo, el exesposo de Jésica Cirio, por organizar un operativo falso que involucró a Francisco Hauque y a su pareja. El agente sostuvo que el supuesto procedimiento policial fue planeado por el comisario Iván Carlos Helguero, jefe de la división de la Policía de CABA.

De acuerdo a la descripción del efectivo, los policías "ya sabían que se iban a encontrar dos paquetes con estupefacientes y una pistola". "Estábamos enterados que el rodado tenía elementos ilegales", indicó. Además, el arrepentido destacó que lo más llamativo fue que Helguero conocía con precisión los lugares donde estaban ubicados cada uno de los elementos.

Según contó, el comisario se comunicó con el oficial mayor Ybarra para indicarle que tenía datos sobre un supuesto narcotraficante y que debían reunirse con un informante en la intersección de Pellegrini y Marcelo T. de Alvear. En ese encuentro, un hombre que se identificó como “Charly” afirmó conocer a Helguero y aseguró que “una persona de mal vivir -posible narco- estaría en la zona de Recoleta transportando estupefacientes en horas de la tarde, y que en ese momento estaba en el Palacio Duhau”.

Tras recibir la información de “Charly”, los agentes se dirigieron al lugar indicado y detuvieron el vehículo señalado. Al inspeccionarlo, encontraron dos paquetes oscuros debajo del asiento del conductor, uno de ellos con un arma en su interior. En el baúl del auto, hallaron otra bolsa similar.

Lo que llamó la atención de los oficiales fue la precisión con la que Helguero conocía la ubicación de los objetos dentro del vehículo: “No nos encuadraba o convencía la situación planteada por él [Charly] (...) Helguero nos dijo que estemos atentos porque el auto en cuestión tenía cosas importantes dentro”. "Conversando con Ybarra, dedujimos que este sujeto ‘Charly’ tenía comunicación con alguna de las personas reunidas con el presunto narcotraficante”, declaró el testigo.

LA ORGANIZACIÓN

Por el momento, la Justicia investiga si Piccirillo contactó a Carlos Sebastián Smit, alias “Lobo” o “Charly”, un exagente de la Policía Federal que habría sido el encargado de organizar el operativo junto con Helguero. “Le consulté a Helguero cómo y quién iba a realizar la comunicación con el juzgado de turno. Me respondió que yo realice la llamada telefónica advirtiendo que lo que vimos desde nuestro móvil fue una posible pelea en el interior del vehículo”, relató el arrepentido.

Sumado a esto, detalló: “Mientras yo realizaba mis tareas, Hauque no paraba de hablarme. Yo hasta ese momento jamás había escuchado el nombre de Elías Piccirillo, pero este hombre no paraba de decirme que Piccirillo tenía una deuda con él y esto que pasó fue algo adrede. Por todo lo charlado con Hauque, me di cuenta de que no era un narcotraficante”.

Elías Piccirillo fue detenido por la Prefectura Naval Argentina en Nordelta. El supuesto empresario está acusado de crear una causa para no pagar una deuda de 6 millones de dólares. En el marco del expediente, otras siete personas también fueron arrestadas.

La situación salió a la luz en enero, cuando fue arrestado el financista Francisco Hauque en la Avenida Alvear mientras viajaba en su auto con su esposa. Durante su detención, Hauque, señalado como narcotraficante, afirmó que Piccirillo fue quien le armó una causa con la policía de la Ciudad, hecho que derivó en una nueva investigación contra varios efectivos involucrados.

En ese sentido, el abogado de Hauque acusó a Piccirillo de haber plantado cocaína y un arma en complicidad con efectivos policiales a su cliente, a quien le debía seis millones de dólares. Según informó el letrado Carlos Pousa, que presentó la denuncia, el financista y su esposa fueron abordados por policías cuando salían de un hotel de lujo y terminaron detenidos durante más de diez días a partir de pruebas plantadas.

“Es escalofriante. Uno no puede imaginar que en el 2025 puedan ocurrir cuestiones como esta, que un empresario poderoso, casado con una persona de semejante notoriedad o fama como Jésica Cirio pueda montar una escena en un hotel ´20 estrellas´ como este”, manifestó el letrado en diálogo con Intrusos.

Pousa afirmó que Piccirillo realizó el pago de una importante suma de dinero para “contar con todo un cuerpo de policía de la ciudad de Buenos Aires para hacer una detención y denunciar luego mediáticamente que habían hallado a dos personas con 1 kilo y medio de cocaína y un arma, siendo todo falso”. Además, confirmó que ambos fueron sobreseídos en la causa y que a partir de entonces comenzó la investigación sobre el plan para incriminarlos.

Asimismo, Hauque reveló nuevos elementos que derivaron en una denuncia contra el empresario y expiloto de carreras Juan Manuel Piñeiro, quien actualmente se encuentra detenido. Desde la prisión, el excorredor afirmó que su encarcelamiento es parte de una maniobra para evitar el pago de una deuda millonaria, señalando que Piccirillo estaría detrás de esta estrategia.

Según su abogado, Marcelo Laruffa, el excorredor es acusado de liderar una organización dedicada a extorsionar a figuras públicas. "Mi defendido está preso por una causa inventada. Lo acusan de encabezar una banda, pero no hay pruebas concretas que respalden estas afirmaciones", explicó. Sin embargo, Laruffa sostiene que la verdadera razón del encarcelamiento es una deuda de 500.000 dólares que el exesposo de Cirio habría intentado eludir mediante esta maniobra.

Las declaraciones de Laruffa también sugieren que el modus operandi de Piccirillo no sería un caso aislado. “Existen otros damnificados que han intentado recuperar su dinero y han enfrentado amenazas y situaciones similares. Hay un video que muestra a una persona forcejeando con Piccirillo mientras intenta cobrar una inversión”, relató.

Además, el letrado reveló que existen audios comprometidos: “En las escuchas, Elías reconoce la deuda y promete pagar después de las elecciones de noviembre, pero al mismo tiempo arma un operativo para inculpar a mi cliente”.

Desde la prisión, Piñeiro ratificó su versión y expresó su frustración por el giro que tomó su vida. “Fui preso por querer cobrar una deuda. Sé muy bien quién es y lo que hizo. Me armaron una causa por extorsión, lo mismo que ahora pasa con Francisco [Hauque]”, afirmó el empresario, quien también señaló que fue amenazado por personas vinculadas a Piccirillo.