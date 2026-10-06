Policía Federal refuerza controles en zona urbana

Personal de la delegación Caleta Olivia de la Policía Federal Argentina viene desplegando una serie de controles preventivos y sorpresivos en la zona urbana.

Este tipo de operativos se complementa y refuerza la tarea que realiza la Policía Provincial, a los que se suman los que llevan a cabo efectivos de Gendarmería Nacional para el caso rutas.

En el caso de la Policía Federal, este martes una comisión se apostó inicialmente en zona del paseo costero ubicada detrás del complejo deportivo “Ingeniero Knudsen” y luego se dirigió con dos móviles hasta el acceso norte (Ruta 3).

Básicamente controlaron documentación de vehículos, conductores y acompañantes, para lo cual cuentan con un dispositivo conectado al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) que permite detectar de manera inmediata a personas o vehículos que tienen requerimientos judiciales.

Además disponen de un can adiestrado en la búsqueda de estupefacientes, algo que es sumamente necesario en esta y otras zonas del país debido al avance de las redes del narcotráfico.