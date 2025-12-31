Policiales: los casos que sacudieron a la región

Crímenes, audiencias judiciales y tramas atravesadas por la violencia y el temor marcaron la agenda policial. Un repaso por las notas más leídas

La sección Policiales de El Patagónico concentró durante el año una serie de coberturas que se ubicaron entre las más consultadas del sitio, con casos judiciales de alto impacto y seguimientos minuciosos de investigaciones en curso.

El eje central del interés estuvo puesto en el homicidio –en enero de 2025- de Matías Nieves, cuya causa avanzó con audiencias en las que se conocieron detalles precisos sobre la mecánica del asesinato, la participación de los imputados y la forma en que la víctima fue ejecutada.

La cobertura incluyó, además, las consecuencias colaterales del crimen, con personas ajenas a la causa afectadas por amenazas, daños y un clima de tensión persistente.

En ese contexto, también se abordó el uso de redes sociales como herramienta de intimidación, con referencias a supuestos “soldados” digitales vinculados al entorno familiar de los acusados.

Otro de los hechos que generó alto nivel de lectura fue el asesinato de Nahuel Francisco Asenjo, convertido en el tercer joven de 20 años muerto de forma violenta en el año, un dato que reforzó la alarma social y el debate sobre la reiteración de crímenes con víctimas de la misma franja etaria.

La agenda policial incluyó además la muerte de un trabajador rural de Ricardo Rojas tras recibir un disparo, inicialmente calificado como accidental, pero sometido a investigación judicial para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias en que se produjo el hecho.