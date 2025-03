Los Nieves utilizarían "soldados" en las redes

Fabiana Fernández es la madre de Mauro Fabián Pavei, detenido por el último crimen que ocurrió en Comodoro. Fue el jueves 27 de febrero y tuvo como víctima a Jorge David Nieves (35), quien recibió dos disparos, uno de ellos mortal. Ocurrió en la esquina de los pasajes Moure y Dabrowski, barrio Quirno Costa.

Fernández –también presidente de la Asociación Vecinal del barrio- denunció en AZM Tv que el lunes ingresaron a su vivienda para incendiarla y pidió a la Justicia que actúe ante la impunidad con la que se maneja la familia de Nieves.

“Estoy muy nerviosa; temo por la vida de mis hijos y de todas las personas a mi alrededor. En ningún momento espero para nadie lo que le pasó a este joven (por Nieves), pero hasta que la Justicia no aclare si es culpable, o no, no se puede actuar con tanta cizaña. Se la agarran con la familia completa; en pleno día están haciendo estas cosas”, dijo.

En su caso, el lunes a la tarde “entraron como si nada con un bidón de nafta. Hubo gente a la tarde espiando para ver cómo hacer para entrar. Esperaron a que se vaya la guardia de policía”.

Consideró la mujer que “no puede ser que anden caminando tan tranquilos por la calle. Entre ellos se matan y después quieren hacer ‘justicia’, según ellos, con familias inocentes porque ninguno tenemos nada que ver con la situación que está pasando”.

En este contexto, “fueron a quemarle la casa a los abuelos de mis hijos y ni ellos ni sus hijas tienen nada que ver. Les fueron a prender fuego el auto; les tirotearon la casa; también a mi hijo, con su familia adentro, y ninguna de esta gente está detenida”.

La vecinalista señaló que “yo vengo exponiendo las amenazas de los Nieves hace varios días. Me hicieron llegar las amenazas de que nos van a matar a todos; buscando domicilio por domicilio; mandando solicitud a cada Face para cada red social de todos, de parte de… no sé cómo puedo decir… soldados; son soldados de los Nieves”.

Al testimonio de la madre de Pavei hay que sumar el de las tías, preocupadas por la situación de sus padres, quienes conviven con un sobrino con problemas madurativos, tal como informó El Patagónico el lunes.