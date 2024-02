Por 15 votos, también conceden facultades delegadas a Milei

La Cámara de Diputados le aprobó a Milei las facultades delegadas. Por 134 votos afirmativos y 119 negativos, los legisladores –entre ellos los chubutenses César Treffinger y Ana Romero- aprobaron el artículo 3 del capítulo 2 de la ley desreguladora y del achique del Estado.

Así, el presidente Javier Milei podrá arrogarse facultades del Poder Legislativo por 1 año, prorrogable por otro más en las emergencias que fueron ya determinadas previamente.

Tras la aprobación, el pasado viernes, "en general" de la Ley Ómnibus, con 144 votos a favor y 109 en contra, la Cámara de Diputados termina desde este martes con el cuarto intermedio y vuelve a sesionar.

El oficialismo y los bloques dialoguistas alcanzaron consensos sobre el contenido general pero aún hay diferencias en torno a diferentes puntos. "No está habiendo un acuerdo y si no llegara a haberlo, el Gobierno trabajará con bonos para ir compensando y que no tengan pérdida de poder adquisitivo", marcó el presidente de la cámara, Martín Menem.

No obstante, hubo tres incisos del artículo –H, I y J- que fueron rechazados con 142 votos en contra. Con el primero de ellos, Milei buscaba "transformar, modificar, unificar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisar su procedencia y destino para lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control del uso de recursos públicos".