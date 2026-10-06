Por falta de recursos, la Fundación Padre Corti sorteará la camioneta que usaba el sacerdote

El bono contribución se sorteará el 27 de noviembre, al cumplirse 14 años del fallecimiento del Padre Corti.

La Fundación Obra Padre Juan Corti lanzó un bono contribución para afrontar el mantenimiento y las mejoras de sus seis instituciones educativas en Comodoro Rivadavia. La iniciativa surge ante la disminución de los aportes voluntarios de las familias y la falta de recursos estatales destinados específicamente al sostenimiento de los edificios escolares.

El sorteo se realizará el próximo 27 de noviembre, fecha en la que se cumplirán 14 años del fallecimiento del sacerdote. El premio principal será una Ford Ranger modelo 2007, el último vehículo que utilizó el Padre Corti, por lo que el rodado tiene además un importante valor simbólico para la comunidad.

Gilda Contreras, integrante de la Fundación Padre Corti y directora de la Escuela Ceferino, explicó que la decisión responde a la situación económica que atraviesan las familias. “Vimos que desde marzo a la fecha los aportes voluntarios que las familias suelen realizar fueron decayendo, y esto también responde a la realidad socioeconómica que estamos atravesando todos”, señaló en diálogo con FM La Petrolera 89.3.

Ante este escenario, desde la Fundación resolvieron recurrir a la autogestión para garantizar el funcionamiento de las escuelas y mantener las condiciones edilicias necesarias para alumnos y docentes.

La obra educativa alcanza a unos 2.600 alumnos y 200 docentes y está conformada por las escuelas primarias Juanito Bosco, Ceferino Namuncurá, Juan XXIII y San Juan Bosco, además del nivel secundario y el Centro de Formación Profesional para Adultos, ambos bajo la denominación San José Obrero.

Gladis Lavado, representante legal de la Fundación Padre Corti, remarcó que una de las principales preocupaciones es el mantenimiento de los edificios. “Siempre hay algo que se rompe, tenemos que tener garantía y seguridad para los alumnos y docentes en cuestiones de calefacción, de electricidad y hermeticidad”, sostuvo.

En ese sentido, aclaró que el Ministerio de Educación cubre los salarios docentes y determinadas partidas destinadas a alimentos e insumos para el desayuno y la merienda, pero que el mantenimiento de los establecimientos debe ser afrontado por la propia obra mediante sus recursos y mecanismos de autogestión.

Por ese motivo, la Fundación apeló al bono contribución como una alternativa para reunir fondos y sostener la infraestructura de las instituciones. Los vecinos que quieran colaborar podrán adquirirlo en cualquiera de las seis instituciones educativas.

Desde la Fundación destacaron que la iniciativa también busca mantener vigente el legado del sacerdote, cuya obra estuvo históricamente vinculada a la educación y al acompañamiento de niños y jóvenes de la ciudad.

“Es continuar con su legado. Él siempre nos decía que hay que tomar a los chicos como son para transformarlos en lo que realmente deben ser: buenos cristianos y honrados ciudadanos”, expresaron las referentes.